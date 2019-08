La alegría tiene cantera en Alfaro

«Trabajamos con todo tipo de demencias»

Como han convertido en tradicional, los voluntarios de la Asociación para la Demencia del Alzheimer (ADA-Alfaro) ofrecieron ayer su degustación solidaria para recaudar fondos. Pero esta vez fue en unas fiestas especiales, en las que su fundadora, Arancha Sola Marcilla, ha sido reconocida como pregonera. «Es muy importante que el Ayuntamiento haya valorado y tenido en cuenta el trabajo incansable que ha hecho durante estos 22 años», valora la presidenta de ADA-Alfaro, Matilde García. Ese mismo reconocimiento lo encuentra la asociación en sus vecinos, que apoyan cada iniciativa que impulsa, como la degustación de ayer. «Ya no hay que ofrecer, ahora ya voluntariamente se acercan a la mesa y estamos muy agradecidos por su ayuda... Cada vez se nombra más a la asociación», sonríe. Como novedad, ADA-Alfaro incluyó ayer dos carteles en los que mostró lo que ofrece en su centro de día. «Lo que más me gusta es que la gente se para a leer los servicios que tenemos, porque no solo trabajamos con alzheimer, sino con todo tipo de demencias, deterioro cognitivo, parkinson...», expuso. Desde ahí, cada vez son más los vecinos de la zona que se benefician en el centro de esa atención desde los primeros síntomas de cada enfermedad.