Adeca reparte 2.700 euros en premios en 'Da en la diana'

AlfaroAdeca reparte 2.700 euros en premios en 'Da en la diana'
Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:42
Era una invitación a jugar, a probar puntería para lograr descuentos. Pero también era un mensaje para afinar la mirada y ponerla para apostar y ... comprar en el comercio local. Fue el espíritu que ofreció la actividad 'Da en la diana con el comercio local', organizado en la mañana de ayer por la Asociación de Comerciantes de Alfaro (Adeca) en la plaza de España para poner el colofón a la semana de descuentos y oportunidades alrededor del 'black friday'.
Siempre con la llamada a que el cliente se acerque y conozca la calidad del comercio cercano, y dentro de sus actividades por el 30 aniversario, Adeca repartió ayer 2.700 euros en 150 premios entre sus clientes que midieron su puntería ante la diana: con una tirada por compras realizadas por las realizadas esta semana hasta 25 euros, dos hasta 50 y tres por las de importe superior.
