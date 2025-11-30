LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Decenas de personas, con mucho público familiar, probaron puntería con los dardos en busca de premios. E. P.

Alfaro

Adeca reparte 2.700 euros en premios en 'Da en la diana'

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:42

Era una invitación a jugar, a probar puntería para lograr descuentos. Pero también era un mensaje para afinar la mirada y ponerla para apostar y ... comprar en el comercio local. Fue el espíritu que ofreció la actividad 'Da en la diana con el comercio local', organizado en la mañana de ayer por la Asociación de Comerciantes de Alfaro (Adeca) en la plaza de España para poner el colofón a la semana de descuentos y oportunidades alrededor del 'black friday'.

