Alfareños en la visión de Saramago

Los dieciséis actores aficionados alfareños, con la dirección de Arrate Sánchez y Sandra Lerín, se llevaron la ovación del público.

Con su clarividente y profética mirada, el sabio portugués José Saramago nos enfrentó en sus novelas a cuestionarnos la humanidad que nos recorre. O la que nos puede abandonar en situaciones extremas que vaticinó en su trilogía maestra 'Ensayo sobre la ceguera' (1995), 'Todos los nombres' (1997) y 'La caverna' (2000). Amenazas de las que advirtió el premio Nobel de Literatura 1998 que cada vez son más presentes.

Desde la reflexión interior a la que incita, llevar su obra a otros formatos es complejo. Lo logró a la gran pantalla Fernando Meirelles en 2008 con 'Blindness' ('A ciegas'). Con el mismo título en castellano, la tortosina Clàudia Cedó llevó esa epidemia de ceguera a los escenarios. Sobre esa adaptación teatral, incorporando la parte musical, la compañía de teatro del Casino La Unión de Alfaro ha logrado con excelencia representar el asfixiante aire de la novela en una representación dirigida por Arrate Sánchez y Sandra Lerín.

Con la sala Florida de Alfaro prácticamente llena, a pesar del lluvioso atardecer del sábado, su escenario recibió a los dieciséis actores aficionados. Arrate Sánchez agradecía la confianza de la Asociación Casino La Unión para desarrollar este grupo teatral, al Ayuntamiento por contar con ellos para la agenda cultural de la localidad y al mucho público por acudir. Y también a los dieciséis actores de 19 a 80 años, con los que «es una gozada trabajar». «Hay mucho trabajo detrás. Esta obra no es perfecta, pero es de verdad», introdujo Sánchez.

La puesta en escena extendió la representación al patio de butacas de la Florida, donde contagió la asfixia al público

Desde el principio, la obra se extendió al patio de butacas. Así consiguió multiplicar las escenas: en el escenario, una de las salas donde encerraban en cuarentena a los que caían en la epidemia de ceguera; en el patio de butacas, los guardias de seguridad del pabellón. El juego de la iluminación ayudó a separar y alternar esos ambientes.

Junto al texto de Cedó, el grupo entonó canciones que ayudaron a ilustrar el acuciante relato, como una versión de 'Sonidos del silencio' que mostró el avance de la oscuridad. En ese pabellón de ciegos, pronto comenzaron las disputas, los abusos, las insubordinaciones... la pérdida de la dignidad humana en manos de humanos a pesar de cantar el 'Hallelujah' de Cohen. Y la encrucijada moral y emocional de la mujer del oftalmólogo, la única con el castigo de tener que ver tanta vileza e ignominia.

Con personajes despojados de sus nombres, los actores consiguieron expandir la asfixia al espectador de la degradación del ser humano, una pelea por el poder que comenzó por controlar la escasa comida, por el dolor de ese descenso a los infiernos. Y lograron ahogar en la angustia ante las órdenes déspotas de la autoridad. Situaciones límites que estremecieron al público. También en lo emocional ante la irrupción del Orfeón del Casino La Unión: estratégicamente sentados sus miembros entre el público, se levantaron para entonar con los actores 'Vois sur ton chemin', de Bruno Coulais (música) y Christophe Barratier (letra). El emocionante juego de voces enfrentó la oscuridad. Porque Saramago siempre nos dejó esperanza.

