Aldeanueva inaugura el césped artificial del campo de fútbol Corte de cinta inaugural del campo de fútbol de Aldeanueva. :: sanda La obra, que ha costado 340.897 euros, incluye mejora de la iluminación, del acceso y un nuevo depósito de agua SANDA SAINZ Domingo, 6 enero 2019, 00:17

Ayer tuvo lugar en Aldeanueva de Ebro la inauguración del nuevo campo de fútbol. Las obras, con un presupuesto de 340.897,24 euros, han sido sufragadas al 60% por el Gobierno de La Rioja y al 40% por el Ayuntamiento. Incluyeron la sustitución de la hierba natural por artificial, la mejora de la iluminación (que todavía no ha terminado) y el acceso, y un nuevo depósito de agua.

El acto comenzó con la salida al terreno de juego de las categorías inferiores del Aldeano. Después accedieron los equipos del River Ebro (tercera división) y Aldeano (preferente) junto al trío arbitral.

El alcalde del municipio, Ángel Fernández, agradeció la colaboración del Ayuntamiento de Rincón de Soto y del River Ebro (que recibió un obsequio) al cederles sus instalaciones los tres meses que han durado las obras.

Destacó la ayuda de todos los partidos políticos del Parlamento riojano (cuyos representantes estuvieron ayer en Aldeanueva) ya que, según dijo, sin su apoyo no hubiese sido posible la intervención. Por último quiso dejar claro que construir un campo no tiene sentido si no se corresponde con el disfrute de los chavales y la práctica del deporte.

El presidente riojano, José Ignacio Ceniceros, presidió la ceremonia. Explicó que «el césped artificial permitirá economizar gastos de mantenimiento y maximizar sus usos al margen de las condiciones atmosféricas» y destacó la implicación del presidente de la Federación Riojana de Fútbol, Jacinto Alonso.

Después las reinas y damas de fiestas cortaron la cinta inaugural, los niños soltaron globos y Aldeano y River Ebro jugaron un partido.