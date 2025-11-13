Aldeanueva celebra una cata y presenta la nueva añada 2025 de vino Rioja el lunes

Sanda Sainz Jueves, 13 de noviembre 2025, 08:34 Comenta Compartir

El próximo lunes 17 de noviembre tendrá lugar el evento 'Aldeanueva, cosecha nueva, Primeros Riojas 2025' en la sala Entreviñas de Aldeanueva de Ebro organizado por el Ayuntamiento.

Como novedad, comenzará a las 18.00 horas con una cata masterclass a cargo de Pedro Ballesteros, considerado una de las figuras más destacadas del mundo del vino a nivel internacional. Ballesteros es ingeniero agrónomo de formación y máster en viticultura y enología por la Universidad Politécnica de Madrid, consultor, educador y comunicador del vino. En 2010 obtuvo el título de Master of Wine siendo uno de los pocos españoles que lo tienen.

A continuación, a las 19.30 horas, está prevista la presentación de la nueva añada, los primeros vinos de la cosecha de 2025 por parte de las bodegas de la localidad.