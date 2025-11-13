Aldeanueva celebra una cata y presenta la nueva añada 2025 de vino Rioja el lunes
Jueves, 13 de noviembre 2025, 08:34
El próximo lunes 17 de noviembre tendrá lugar el evento 'Aldeanueva, cosecha nueva, Primeros Riojas 2025' en la sala Entreviñas de Aldeanueva de Ebro organizado por el Ayuntamiento.
Como novedad, comenzará a las 18.00 horas con una cata masterclass a cargo de Pedro Ballesteros, considerado una de las figuras más destacadas del mundo del vino a nivel internacional. Ballesteros es ingeniero agrónomo de formación y máster en viticultura y enología por la Universidad Politécnica de Madrid, consultor, educador y comunicador del vino. En 2010 obtuvo el título de Master of Wine siendo uno de los pocos españoles que lo tienen.
A continuación, a las 19.30 horas, está prevista la presentación de la nueva añada, los primeros vinos de la cosecha de 2025 por parte de las bodegas de la localidad.