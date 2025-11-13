LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sonia Tercero

Aldeanueva celebra una cata y presenta la nueva añada 2025 de vino Rioja el lunes

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Jueves, 13 de noviembre 2025, 08:34

Comenta

El próximo lunes 17 de noviembre tendrá lugar el evento 'Aldeanueva, cosecha nueva, Primeros Riojas 2025' en la sala Entreviñas de Aldeanueva de Ebro organizado por el Ayuntamiento.

Como novedad, comenzará a las 18.00 horas con una cata masterclass a cargo de Pedro Ballesteros, considerado una de las figuras más destacadas del mundo del vino a nivel internacional. Ballesteros es ingeniero agrónomo de formación y máster en viticultura y enología por la Universidad Politécnica de Madrid, consultor, educador y comunicador del vino. En 2010 obtuvo el título de Master of Wine siendo uno de los pocos españoles que lo tienen.

A continuación, a las 19.30 horas, está prevista la presentación de la nueva añada, los primeros vinos de la cosecha de 2025 por parte de las bodegas de la localidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar
  2. 2 Graciela Palacios, nueva enóloga de Marqués de Vargas
  3. 3 Investigado por colocar trampas de caza ilegales en una zona protegida de Albelda
  4. 4

    La Federación Riojana de Fútbol detecta «indicios más que preocupantes» en las cuentas
  5. 5 La muralla del siglo XIX ya aparece en las excavaciones frente a la Comandancia
  6. 6

    El niño que dejó el baloncesto y el fútbol para ganar chapelas
  7. 7

    En el nombre del padre
  8. 8 Los accionistas de Bodegas Riojanas aprueban ampliar el capital en ocho millones de euros
  9. 9 Las obras de remodelación de Beti Jai comenzarán antes de fin de año
  10. 10 Un delincuente de Valencia muere tras recibir una paliza por agredir a su pareja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Aldeanueva celebra una cata y presenta la nueva añada 2025 de vino Rioja el lunes

Aldeanueva celebra una cata y presenta la nueva añada 2025 de vino Rioja el lunes