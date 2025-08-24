Aldanueva de Ebro vive con intensidad el inicio festivo

'La tribu de la ginebras', carroza ganadora en el desfile de ayer por la tarde.

Aldeanueva de Ebro disfruta desde ayer de sus fiestas patronales de San Bartolomé que se iniciaron con una misa en la iglesia parroquial y la bendición e imposición de pañuelos a 23 niños nacidos durante el último año a cargo de la cofradía de San Bartolomé.

Antes del lanzamiento del cohete, el dj local, David GTR se encargó de animar a las cuadrillas que llenaban la Plaza de España y a las 12.00 horas el alcalde Ángel Fernández, se dirigió a los vecinos para desearles unas felices fiestas y agradecer a las asociaciones su colaboración en el programa de actos. Asimismo, recordó a las personas que están trabajando y no podían vivir este momento del inicio festivo, a los que se encuentran enfermos y a los que han fallecido.

En el balcón del Ayuntamiento le acompañaban la reina de 2025, Susana Castillejo; la primera dama, María Isabel García; la segunda, Nadia Bueno; los reyes infantiles, Marina Vaamonde y Alonso Manero; el pregonero, Carlos Aldama; y el concejal de festejos, David Martínez.

Cuando explotó el cohete se lanzaron caramelos para los niños, comenzó a tocar la charanga Strapalucio, la gente empezó a dar vuelta al monumento de la plaza, obra de Miguel Ángel Sáinz, y también los gigantes y cabezudos. A continuación realizaron el recorrido por las calles.

La siguiente propuesta tuvo lugar a las 19.30 horas y consistió en el tradicional desfile de carrozas. En esta ocasión hubo 15, de las cuales 14 participaron en el concurso y la otra era la de la reina y su corte. 'La tribu de Las ginebras' fue la ganadora del primer premio dotado con 510 euros y 'La tribu de La bombilla' se llevó los 390 del segundo. Además, el Consistorio concede 190 euros por participación, cantidad que puede anularse o reducirse en función del esfuerzo en la elaboración de la carroza.

Hoy, día grande

Las dianas interpretadas por la banda municipal de la escuela de música anunciarán a las 10.00 horas la festividad de San Bartolomé. A las 11.00 saldrá la procesión por las calles y al regresar a la parroquia tendrá lugar la misa cantada por la coral.

El primer encierro comenzará a las 13.00, con astados de Vicente Domínguez de Funes, y a las 18.00 arrancará la XXIII Feria de novilladas sin picadores con Pedro de la Hermosa y Alfonso Morales, y cuatro novillos de Álvaro y Pablo Lumbreras. Después habrá suelta de vaquillas.

La plaza Europa acogerá el espectáculo infantil de títeres 'Birloque: Teresita y el dragón volador', a las 20.0 y el Museo del vino una degustación de bodegas de la localidad, a las 20.30. A esa hora actuará Kapitana Show y repetirá a las 00.00.

Por otro lado, los toros de agua saldrán desde el ruedo taurino a las 21.00 y la charanga Strapalucio recorrerá el pueblo a las 02.30.