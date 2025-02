Aires brasileños para la hostelería sayona

Eduardo García Martínez Lunes, 3 de febrero 2025, 07:53 Comenta Compartir

Hace alrededor de 60 años se inauguró en el pequeño pueblo de Azofra el bar restaurante Sevilla. Ubicado en pleno recorrido del Camino de Santiago, varias generaciones de una misma familia se hicieron cargo de este local, hasta que en el año 2023 decidieron que iban a poner punto final a esa etapa. En ese momento se abrió un periodo de incertidumbre, que finalizó cuando una familia brasileña cogió las riendas del bar de referencia de los sayones.

Se trata de los Vasquez. Patricio Leonardo e Irene son los padres, y Leo y María Clara, los pequeños de la familia. «Vivimos casi toda nuestra vida en Brasil, en una ciudad llamada Mogi das Cruzes, en la provincia de São Paulo. Allí nos dedicábamos al sector de la construcción, donde yo trabajaba haciendo reformas», cuenta Patricio. Ya a comienzos de siglo, vivieron una primera aventura española. «Residimos de 2003 a 2006 aquí, luego volvimos a Brasil, y en 2017, cuando nació la pequeña, decidimos establecernos en la península porque aquí se vive mejor», añade el patriarca de los Vasquez.

Durante varios años tuvieron su casa en Logroño, donde Patricio buscó suerte como albañil. Hasta que, con la pandemia, pensaron que les llamaba más la vida de pueblo. Por eso compraron una vivienda antigua en Azofra y la reformaron. Después llegó la oportunidad de coger el bar Sevilla. «La familia que lo llevaba decidió traspasarlo así que, a finales de 2023, nos hicimos con él», relata Leo, el hijo mayor. «Nunca habíamos trabajado en hostelería, por lo que fue de improvisto, no sabíamos ni poner un café», recuerda Leo entre risas. Ahora, después de un tiempo, ya están bien aclimatados a los rituales tan peculiares de los municipios más pequeños.

«Ahora nos sabemos todos los nombres, porque en un pueblo todo pasa en el bar; si no hubiera un sitio para juntarse no habría vida social», asegura el hermano mayor. Y aunque por sus venas corra sangre brasileña, los Vasquez han preferido mantener la esencia hispana del Sevilla. «A veces sí que servimos platos brasileños, como la coxinha, tan típica de nuestro estado, pero hemos conservado la ambientación y la carta del menú; es un bar español con dueños paulistas», sostiene Patricio.

El toque de diversidad, aparte de por los dueños, también llega por los clientes. Los vecinos sayones se mezclan con los peregrinos que cada día pasan por allí de camino a Santiago. «Una gran parte de la facturación es por ellos, sobre todo en las estaciones de primavera y verano», apunta Leo. «En esos meses de ajetreo nos animamos a preparar bebidas brasileñas», apostilla este joven, aunque él es más de vino que de caipiriñas.

Y es que el hermano mayor, además de echar una mano en la barra, también estudia enología en la UR. «Cuando vivía en Brasil mi tía me regaló un libro sobre el mundo del vino y me enamoró, así que de estudiar arquitectura, como mi padre, me pasé a la rama de enología», explica Leo con una sonrisa. Su sueño, sin dejar de ayudar a sus progenitores, es trabajar en el laboratorio de una bodega una vez escriba el TFG, que es lo único que le falta para terminar la carrera. «Vivir en un pueblo con tantos agricultores me gusta mucho, conoces de primera mano el campo en el trato con ellos», sentencia.

Mantener los servicios

Mientras Irene, la madre, está de viaje en Brasil, y la pequeña María Clara en el colegio, Patricio y Leo se multiplican para mantener el servicio hostelero en la localidad riojalteña. Únicamente cierran los lunes, por lo que los vecinos están contentos con poder seguir juntándose en el bar con asiduidad. «Venimos por las mañanas a tomar café, y estamos muy contentas con lo amables que son ellos; el 8 de marzo vamos a comer aquí todas las sayonas juntas», afirma un nutrido grupo de mujeres durante su tertulia en las mesas del Sevilla.

