Alejandro García, Carmen Rodríguez, Encarna Fuertes, Daniel Osés y Antonio Aragón. AYTO. DE AGONCILLO

Agoncillo

Aguas Mansas acoge una colección fija de catavinos y sacacorchos

La sala municipal exhibe la muestra enológica y etnográfica de Antonio Aragón, que incluye un grabado de 1787 y piezas del escultor Vicente Ochoa

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:42

La colección enológica y etnográfica de Antonio Aragón Lara, de 86 años, permanecía en una bajera desde hace más de un lustro a la espera ... de un museo que la acogiera. Por fin ha sido la nueva sala de exposiciones del castillo de Aguas Mansas la que la ha adoptado y expuesto. El Ayuntamiento de Agoncillo adjudicó el acondicionamiento del espacio a Aricol Arquitectura por 58.430,40 euros (IVA incluido), para lo que recibió una subvención autonómica del 40%, y el equipamiento a Mobiliario Vergara por 17.315,10 euros, financiados al 48% por el Gobierno regional.

