Aguas Mansas acoge una colección fija de catavinos y sacacorchos

La colección enológica y etnográfica de Antonio Aragón Lara, de 86 años, permanecía en una bajera desde hace más de un lustro a la espera ... de un museo que la acogiera. Por fin ha sido la nueva sala de exposiciones del castillo de Aguas Mansas la que la ha adoptado y expuesto. El Ayuntamiento de Agoncillo adjudicó el acondicionamiento del espacio a Aricol Arquitectura por 58.430,40 euros (IVA incluido), para lo que recibió una subvención autonómica del 40%, y el equipamiento a Mobiliario Vergara por 17.315,10 euros, financiados al 48% por el Gobierno regional.

Así se ha cumplido el sueño de Antonio Aragón, que su colección se quedase en Agoncillo, donde se asentó después de más de 40 años en Ginebra (Suiza). Allí conoció a su esposa, la agoncillana Carmen Rodríguez Muro, y creó una familia. Joyero de profesión, empezó a coleccionar, «casi sin querer», sacacorchos, catavinos, alcoholímetros, jarras, cuadros, esculturas, un misal e, incluso, un grabado de 1787 con el mapa de la zona de Rioja y piezas del escultor riojano Vicente Ochoa. Hasta ahora Aragón solo había expuesto su muestra una vez, en 2017, en el hotel Marqués de Vallejo, en Logroño.

«Todo lo que tengo está relacionado con la cultura del vino, son objetos antiguos que no se pueden comprar en una tienda», explicó años atrás Antonio Aragón a Diario LA RIOJA. Después de varias negociaciones, el Consistorio agoncillano acoge la muestra inaugurando con ella una sala que, en palabras de la alcaldesa Encarna Fuertes, «nace con la voluntad de poner en valor la estrecha relación que este municipio y toda La Rioja mantienen desde hace siglos con el mundo del vino».

La colección permanente reúne «una cuidada selección de objetos, grabados, instrumentos y obras que ilustran la evolución del vino en La Rioja y en Europa, desde utensilios cotidianos hasta representaciones artísticas, cerámicas o piezas de estaño del siglo XIX», describe la alcaldesa de Agoncillo, quien ha agradecido la «generosa donación de objetos, reunidos a lo largo de décadas, por Antonio Aragón, cuyo compromiso con la preservación de nuestra cultura del vino merece el más sincero reconocimiento».

Y es que Fuerte considera que «la exposición permanente se concibe como un homenaje a esa cultura que ha definido la forma de vida, el paisaje y la identidad» de La Rioja.