El agricultor alfareño Jesús Marqués recibió en Autol el Premio Mildiu
Jueves, 20 de noviembre 2025, 08:32
El viernes el agricultor de Alfaro Jesús Marqués Baldero recibió el galardón de la 52 edición de los Premios Mildiu en las Bodegas Marqués de ... Reinosa de Autol, dotado con 500 euros y un trofeo del artista riojano Óscar Cenzano.
El certamen está organizado por la Consejería de Agricultura, la Fundación Caja Rioja y Caixabank. También hubo entrega de diplomas a otros agricultores, por municipios, y una charla de Luis Rivacoba (Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino).
