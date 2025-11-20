LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
E. S.

El agricultor alfareño Jesús Marqués recibió en Autol el Premio Mildiu

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Jueves, 20 de noviembre 2025, 08:32

Comenta

El viernes el agricultor de Alfaro Jesús Marqués Baldero recibió el galardón de la 52 edición de los Premios Mildiu en las Bodegas Marqués de ... Reinosa de Autol, dotado con 500 euros y un trofeo del artista riojano Óscar Cenzano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se vende clásico de la noche logroñesa por 400.000 euros
  2. 2 La llegada de miembros de Vinea abre en canal el PR al provocar un nuevo cisma
  3. 3

    Sonoco plantea un ERTE para la fábrica de Mivisa de Aldeanueva de Ebro
  4. 4 Detenidos dos menores por la oleada de robos en trasteros del barrio de El Campillo de Logroño
  5. 5

    Aparecen dos mastines en la N-120 de Nájera y «nadie hizo nada»
  6. 6 Una casa de Nájera se incendia dos veces en cuatro días
  7. 7

    Primer juicio contra una astronauta por un supuesto delito cometido en el espacio
  8. 8 Salud activa un punto de vacunación sin cita previa ante el incremento temprano de la gripe
  9. 9

    «El cáncer es una putada, pero cuando sales adelante llevas aprendidas unas lecciones que te van a durar para el resto de tu vida»
  10. 10 Los barrios de El Cortijo, El Cubo y Valdegastea estrenan 33 kilómetros de red ciclopeatonal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El agricultor alfareño Jesús Marqués recibió en Autol el Premio Mildiu

El agricultor alfareño Jesús Marqués recibió en Autol el Premio Mildiu