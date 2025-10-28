Agoncillo no tendrá belén viviente por las obras en la plaza del Castillo «Creemos que las cosas deben hacerse bien o no hacerse, y por ello preferimos esperar un año para volver a acoger de nuevo este evento con la calidad y el encanto que merece», anuncia el Ayuntamiento

El belén viviente de Agoncillo no podrá celebrarse esta Navidad. El motivo son las obras que se ejecutan actualmente en la plaza del Castillo, que sirve de escenario natural el evento. El Ayuntamiento de Agoncillo ha informado de la cancelación de la que hubiera sido la vigésimo novena edición, que anualmente reúne a un centenar de vecinos y asociaciones para dar forma a uno de los atractivos turísticos más destacados de la localidad. «Somos plenamente conscientes de la ilusión y el cariño con que vecinos y visitantes esperan cada edición de este entrañable evento y precisamente por ese respeto y por el compromiso de ofrecer siempre la mejor calidad hemos decidido no trasladar la representación a otro espacio», expone el Consistorio.

Aunque las primeras representaciones se realizaron en el polideportivo municipal, el escenario natural que ofrece el castillo de Aguas Mansas y la iglesia de Nuestra Señora de la Blanca hacen que, actualmente, no se pueda concebir el belén viviente sin ellos. El propio Ayuntamiento adjudicó meses atrás la obra de reurbanización de la plaza del Castillo a Antis Obra Civil por 914.931,25 euros (IVA incluido) y ocho meses de plazo. «Entendemos que este entorno no puede ser sustituido sin perder la magia que lo hace tan especial. Creemos firmemente que las cosas deben hacerse bien o no hacerse, y por ello preferimos esperar un año para volver con una plaza totalmente renovada, preparada para acoger de nuevo este evento con la calidad y el encanto que merece», advierte el Consistorio, que también agradece la comprensión y el apoyo de la ciudadanía por la decisión tomada. «Volveremos el próximo año con más ilusión que nunca para seguir compartiendo juntos la tradición, la emoción y la belleza de nuestro belén viviente», anuncia el equipo de Gobierno de Agoncillo.

