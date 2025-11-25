Adjudicada a Becsa la obra de la nueva rotonda por 437.785 euros y un plazo de tres meses

Murillo de Río LezaAdjudicada a Becsa la obra de la nueva rotonda por 437.785 euros y un plazo de tres meses
La infraestructura dispondrá de tres salidas a las carreteras LR-259 y LR-261 (hacia Galilea y Agoncillo), así como a la travesía de Murillo
Logroño
Martes, 25 de noviembre 2025, 09:35
El Gobierno de La Rioja ha adjudicado la obra de construcción de una nueva rotonda en la intersección de las carreteras LR-259, LR-261 ... y la LR-551, en Murillo de Río Leza, por 437.785,94 euros (IVA incluido) y tres meses de plazo a Becsa. La base de licitación fue de 499.099,37 euros, por lo que la oferta de Becsa, que se impuso entre las tres presentadas, supuso una rebaja del 12,29%.
El objetivo de esta intervención, impulsada por la Dirección General de Infraestructuras, es reforzar la seguridad vial y mejorar la fluidez del tráfico. La infraestructura dispondrá de tres salidas a las carreteras LR-259 y LR-261 (hacia Galilea y Agoncillo), así como a la travesía de Murillo de Río Leza; y de dos ramales de acceso al camino del cementerio municipal y a la bodega cooperativa San Esteban.
