«La actuación la ha pedido el pueblo», dice el alcalde de Ojacastro Domingo, 21 octubre 2018, 11:11

Elías Vitores, alcalde de Ojacastro, subrayó que el Gobierno de La Rioja lo ha actuado «a petición de este alcalde, de los vecinos y de la comunidad de regantes porque la localidad corría grave riesgo con el tapón que se estaba haciendo en el puente». «¿Que a lo mejor han limpiado más de lo que tenían que limpiar?», se preguntó. «En eso no me voy a meter», dijo, aunque reconoció que «yo hubiera hecho algo menos en las orillas». Vitores indicó que «si hay 100 vecinos y preguntamos, no salen 3 que estén descontentos con lo hecho» y añadió que aún «hay que limpiar más, a lo mejor de otra forma, eso también». Y comentó: «En Ojacastro tenemos 50 metros de zona inundable a cada lado del río; Ezcaray no tiene nada: a 10 metros del río han hecho viviendas de protección oficial, pegando al agua fábricas; la depuradora la han hecho en el río... En Ezcaray han ocurrido cosas más gordas que en Ojacastro y allí no pasa nada».