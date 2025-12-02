LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Villar de Arnedo

Actos navideños del Consistorio, los quintos, 'Vive El Villar', la AMPA y 'La Ampudia'

Del 26 al 28 tendrá lugar un torneo de pádel de 'Vive El Villar' que abrirá las inscripciones del 15 al 25

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Martes, 2 de diciembre 2025, 09:00

Comenta

El 6 de diciembre comenzará el programa de Navidad de El Villar de Arnedo con el encendido del alumbrado, a las 19.00 horas, ... a cargo del Ayuntamiento y Vive El Villar, y chocolatada de la Asociación de Mujeres 'La Ampudia'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida por realizar tratamientos y administrar sustancias sin titulación en su centro de estética de Logroño
  2. 2 Detenido por saltarse un control, conducir drogado, con la ITV caducada y una orden de búsqueda
  3. 3 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  4. 4

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  5. 5 Estos son los días festivos en los que abrirán los comercios riojanos en 2026
  6. 6

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  7. 7

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Bilbao con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  8. 8

    Notre Dame: historias de una cafetería de barrio
  9. 9

    El extraño caso de las bicis olvidadas en Calahorra
  10. 10

    Recreos en los que nadie juega solo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Actos navideños del Consistorio, los quintos, 'Vive El Villar', la AMPA y 'La Ampudia'