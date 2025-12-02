Actos navideños del Consistorio, los quintos, 'Vive El Villar', la AMPA y 'La Ampudia'

El 6 de diciembre comenzará el programa de Navidad de El Villar de Arnedo con el encendido del alumbrado, a las 19.00 horas, ... a cargo del Ayuntamiento y Vive El Villar, y chocolatada de la Asociación de Mujeres 'La Ampudia'.

El día 13 actuará el coro Zaria en la iglesia, a las 20.00; el 19 habrá función de los niños del colegio a las 10.30 en el centro cultural; el 20, a las 19.30, 'Vive El Villar' ofrecerá un concierto con músicos locales en el centro cultural y aquí se recogerán las cartas para Papá Noel el 21 a las 18.30 por parte de la AMPA.

Del 26 al 28 tendrá lugar un torneo de pádel de 'Vive El Villar' que abrirá las inscripciones del 15 al 25.

Los actos continuarán el 27 con tarde de manualidades de la AMPA, bingo a las 19.30 y beer pong para mayores de 18 años a las 20.00, de los quintos de 2007-2008. El 31 incluye carrera San Silvestre a las 12.00, cotillón infantil a las 18.30 y fiesta de entrada de año con djs desde las 01.00.

El 1 de enero de 2026 está previsto el tradicional reparto de churros por parte de los quintos a las 09.00 y del 2 al 4 un torneo de parchís en el hogar del jubilado, a las 22.00.

El 4 la AMPA preparará un bingo infantil a las 18.30 y el día 5 los quintos organizarán la cabalgata de Reyes Magos a las 19.00 y entrega de regalos.