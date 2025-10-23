42.659 euros para urbanizar La Fragua de Zarzosa

Ernesto Pascual Jueves, 23 de octubre 2025, 11:09 Comenta Compartir

La urbanización de la calle La Fragua de Zarzosa ha concluido tras una inversión de 42.659,10 euros, de los que el Gobierno de La Rioja ha aportado 38.392,37 dentro del Plan de Obras y Servicios Locales. La renovación de las redes de distribución y saneamiento agua, del firme de hormigón y del mobiliario urbano han sido las actuaciones ejecutadas por la empresa Construcciones José María San Miguel, incorporando unos servicios con los que esta vía no contaba anteriormente.

