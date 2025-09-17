Otras noticias de Alfaro, Arnedo, Autol y Cervera

La Rioja Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:07 Comenta Compartir

Alfaro 30.000 euros para mejorar el acceso al mirador de cigüeñas de Alfaro

Dentro de las actuaciones para reducir las barreras arquitectónicas en las calles de la localidad, el Ayuntamiento de Alfaro invierte 30.000 euros en mejorar la urbanización del acceso al mirador de las cigüeñas, en la parte trasera de la colegiata de San Miguel. La empresa alfareña Construcciones Alberto Varea acomete en estas fechas los trabajos. Informa Ernesto Pascual

Arnedo Un encuentro con los novilleros abre el cincuentenario del Zapato de Oro

Continuando con citas similares anteriores, la calle Juan Carlos I será el escenario en el atardecer de este viernes al acto de presentación del cincuentenario de la Feria del Zapato de Oro que tendrá lugar en el Arnedo Arena en las próximas fiestas patronales.

Desde las 20.00 horas, los novilleros que participarán en esta redonda edición compartirán sus impresiones con los aficionados que asistan al acto. Según informa el Ayuntamiento arnedano, este encuentro será el inicio oficial de la celebración de las cinco décadas de la feria. Informa Ernesto Pascual

Autol Matriculación en la escuela de música

La Escuela Municipal de Música Maestro Pinilla de Autol ha abierto el plazo de matriculación para el curso 2025-2026. Los interesados podrán inscribirse en la sede de esta institución hasta el próximo lunes 22 de septiembre, en horario de 12.30 a 14.00 horas. También pueden informarse a través del teléfono 689 04 59 58 o del correo emm.maestropinilla@gmail.com. Informa Sanda Sainz

Cervera La comparsa irá a la gigantada de Fitero

La comparsa de gigantes y cabezudos de Cervera del Río Alhama, creada como asociación en 2024, participará el próximo sábado en su primer gran evento fuera del municipio. Se trata de la gigantada de las fiestas patronales de Fitero, Navarra. Estará en la plantada de gigantes de las 11.45 y en el pasacalles de las 12.30 horas con los gaiteros de Cervera y Calahorra. Informa Sanda Sainz

