José Javier Ruiz Barricarte recibió el Premio Juventud en una convocatoria anterior. J. R.

Hasta el 5 de noviembre se pueden presentar propuestas para los Premios del Campo

Los galardones se articulan en cinco categorías: Agricultor/a profesional, mujer emprendedora, cooperativas y empresas, juventud y mejor alimento

Redacción

Logroño.

Martes, 7 de octubre 2025, 08:59

La cuenta atrás para la próxima edición de los Premios del Campo ya ha comenzado. La apertura del plazo para la presentación de candidaturas supone en pistoletazo de salida para unos premios, que según recogen sus bases, pretenden «reconocer a aquellas empresas, instituciones y personas que con sus trabajos, proyectos y actividades han contribuido al desarrollo del sector del campo de La Rioja, reconociendo su compromiso con la tierra».

Un año más, Diario LA RIOJA y CaixaBank se dan la mano para rendir un público homenaje a los hombres y mujeres del campo, pero antes de que llegue ese momento (inicialmente previsto para el día 20 de noviembre), habrán de llegar las candidaturas a las diferentes categorías, que pueden ser presentadas por «un particular, grupo de personas, institución o administración» y después será un jurado compuesto por expertos de reconocido prestigio en el sector agrario y ganadero, dos personas de Diario LA RIOJA y un representante de Caixabank, quienes elijan a cada uno de los vencedores.

Las candidaturas deberán presentarse a través de la página web de la convocatoria (premiosdelcampo.larioja.com) haciendo constar los datos que se indican en la propia página web oficial.

Los Premios del Campo 2025 se articulan en cinco categorías: Agricultor/a profesional, mujer emprendedora, cooperativas y empresas, juventud y mejor alimento.

Los únicos requisitos que se exigen para presentar las candidaturas es que estas estén impulsadas por una organización con razón social, sede, residencia o actividad en la Comunidad Autónoma de La Rioja; que la persona que presente la candidatura sea mayor de edad y que generen valor para la empresa y la sociedad.

