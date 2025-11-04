El día 20, gala de los Premios del Campo

Redacción Martes, 4 de noviembre 2025, 14:17 Comenta Compartir

Los Premios del Campo encaran ya su recta final. Hasta mañana se pueden presentar la últimas candidaturas que se sumarán a las numerosas que ya se han ido recibiendo en la plataforma digital. A través de la web (premiosdelcampo.larioja.com)se puede presentar la documentación de los candidatos (organizaciones o indi- viduos)que pueden ser presentados por ellos mismos, por otras personas o por otros colectivos.

Los únicos requisitos que exige la organización para poder participar en los premios y presentar un proyecto son: Que estén impulsados por una organización con razón social, sede, residencia o actividad en la Comunidad Autónoma de La Rioja; que la persona que presente la candidatura sea mayor de edad; y que generen valor para la empresa y la sociedad.

A partir de que se haya cerrado el plazo de presentación de candidaturas ya es labor del jurado (misión nada fácil)elegir a los mejores del año 2025 en una convocatoria organizada por Diario LA RIOJA junto a CaixaBank –con el patrocinio del Gobierno autonómico, la Universidad de La Rioja y Eugift–.

Los miembros de ese jurado (dos personas de Diario LA RIOJA, un representante de CaixaBank y un representante de la Universidad de La Rioja) tienen previsto celebrar su reunión presencial el próximo día 11. Ahí emitirá su veredicto después de analizar minuciosamente cada una de las propuestas y después, el día 12 se hará público el nombre de los ganadores.

La ceremonia de entrega de premios se celebrará el día 20 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Aula Magna del Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja.

El Aula Magna de la Universidad de La Rioja será la sede de la entrega de los Premios 2025

Este año, a los habituales, se ha añadido un nuevo galardón. Se trata del Premio Agricultura Sostenible. Universidad de la Rioja-Eugift pretenden reconocer la más destacada de las iniciativas que impulsen una agricultura respetuosa con el medio ambiente, económicamente viable y socialmente responsable. Este reconocimiento busca destacar el compromiso con la sostenibilidad del sector agrario riojano y la colaboración entre el ámbito académico, empresarial y rural.

Seis categorías

De esta forma, las diferentes categorías a las que se pueden presentar los candidatos son: Premio Mujer Emprendedora, Premio Cooperativas y Empresas, Premio Juventud, Premio Agricultora/Agricultor profesional, Premio Mejor Alimento y ahora también Premio Agricultura Sostenible. Universidad de la Rioja-Eugift.

Además, y como ya ha ocurrido en las últimas ediciones, CaixaBank elige y entrega el Premio Innovación mientras que Diario LA RIOJA se reserva la concesión del Premio Especial a la Trayectoria.