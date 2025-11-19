El fuego bacteriano se convierte en un drama para el peral y avanza en el manzano

El grupo de trabajo creado este año para abordar la problemática y situación del fuego bacteriano en La Rioja lleva a cabo dos acciones para ... tratar esta enfermedad que afecta a perales y manzanos. Hoy tendrá lugar en la sala cultural del Ayuntamiento de Albelda de Iregua una mesa redonda, a las 18.30 horas y el martes 25 se repetirá en la casa de cultura Antonio García de Rincón de Soto, también a las 18.30. En estos encuentros participan ARAG-Asaja, UAGR, UPA, la DOP Peras de Rincón de Soto y la Consejería de Agricultura.

El jefe de servicio de producción agraria, Daniel del Río, ejercerá como moderador. Se trata de conocer la opinión del sector a través de los participantes, explicar lo que se está haciendo y las opciones para abordar este problema. Están convocados agricultores y centrales comercializadoras tanto de pera como de manzana. Hasta ahora había afectado menos a manzanos, pero desde el año pasado está teniendo incidencia. En otras zonas de Europa ambos cultivos sufren el fuego bacteriano.

740.000 euros destina el Gobierno de La Rioja a los agricultores para combatir el fuego bacteriano.

Sixto Cabezón, gerente y técnico de la DOP Peras de Rincón de Soto, explica que en 2025 en La Rioja media la situación ha mejorado mucho respecto a 2024. aunque se tuvo que estar encima por los daños en las parcelas.

Sin embargo, en La Rioja Baja llevan dos años malos por las condiciones climáticas. «Seguimos un programa que avisa de los riesgos y mientras en la época principal de floración hubo un día de riesgo en el Valle del Iregua, en La Rioja Baja hubo cinco. La zona de Hormilla y Nájera está muy poco afectada», indica Sixto.

«Hasta ahora cualquier enfermedad o plaga podía como mucho acabar con tu cosecha en la campaña. Esta bacteria es diferente porque seca el árbol. Si tenemos en cuenta que un peral es una inversión a largo plazo y hasta el cuarto año no da fruto y el agricultor necesita entre seis y ocho temporadas para que le sea rentable, que se seque un peral supone un drama. La viña se repone y a los dos años tienes media cosecha y a los tres completa, pero aquí no ocurre esto», señala el técnico de la DOP.

Comenta que la bacteria puede acceder al árbol por microheridas (provocadas por el granizo, por ejemplo), a través de los insectos y en la floración por el mismo lugar que entra el polen. La solución es cortar veinte o treinta centímetros por debajo, quemar las ramas infectadas y seguir vigilando para ver si se ha saneado. Los tratamientos son para evitar que el fuego bacteriano llegue al árbol. «La verdad es que esta enfermedad se ha trabajado muy poco y hay cosas muy viejas como el cobre y otras muy novedosas. Existen tres productos (levaduras y microorganismos) que colonizan la flor impidiendo que entre la bacteria. Otro aumenta las defensas y tenemos como más actual, fagovirus que depredan las bacterias, las matan», añade Sixto y recuerda que «entre medio no ha habido nada, se confiaba en antibióticos, pero eso está prohibido».

El grupo de trabajo también ha puesto en marcha un protocolo de actuación y ha pedido el uso excepcional de un producto belga novedoso a base de fagos. Además, se van a hacer ensayos con varios tratamientos. Por otro lado, el Gobierno de La Rioja destina 740.000 euros para combatir esta enfermedad y fomentar las buenas prácticas agrarias. Se trata de una ayuda directa con pago único de 400 euros por hectárea. El plazo para presentar solicitudes finalizó el 11 de noviembre.