Efectos del fuego bacteriano en una rama de un peral. DOP PERAS DE RINCÓN DE SOTO

El fuego bacteriano se convierte en un drama para el peral y avanza en el manzano

Hoy tendrá lugar una mesa de trabajo con agricultores y centrales en Albelda y el martes 25 en Rincón de Soto

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:09

Comenta

El grupo de trabajo creado este año para abordar la problemática y situación del fuego bacteriano en La Rioja lleva a cabo dos acciones para ... tratar esta enfermedad que afecta a perales y manzanos. Hoy tendrá lugar en la sala cultural del Ayuntamiento de Albelda de Iregua una mesa redonda, a las 18.30 horas y el martes 25 se repetirá en la casa de cultura Antonio García de Rincón de Soto, también a las 18.30. En estos encuentros participan ARAG-Asaja, UAGR, UPA, la DOP Peras de Rincón de Soto y la Consejería de Agricultura.

