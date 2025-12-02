LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Sulfatado de viñas desde un tractor. J. R.

El cuaderno digital esperará

España se acoge a la normativa de la UE que permite posponer su entrada en vigor

La Rioja

Martes, 2 de diciembre 2025, 10:29

Los agricultores riojanos, como los del resto del país, respiran un poco más tranquilos. La entrada en vigor el próximo 1 de enero de la ... obligatoriedad de contar con un cuaderno de campo digital, en el que registrar el uso de productos fitosanitarios, había sido un importante motivo de preocupación para el sector primario de la Unión Europea, sin embargo, al menos durante los próximos doce meses, no les creará tantos quebraderos de cabeza como parecía.

El cuaderno digital esperará