El cuaderno digital esperará

Los agricultores riojanos, como los del resto del país, respiran un poco más tranquilos. La entrada en vigor el próximo 1 de enero de la ... obligatoriedad de contar con un cuaderno de campo digital, en el que registrar el uso de productos fitosanitarios, había sido un importante motivo de preocupación para el sector primario de la Unión Europea, sin embargo, al menos durante los próximos doce meses, no les creará tantos quebraderos de cabeza como parecía.

El Consejo de Ministros aprobaba, en su reunión de hace unos días, una moratoria hasta el primer día del año 2027.

El Ministerio destacó, al hacer pública la aprobación del Real Decreto que la avala, que esta flexibilización se realiza en línea con la modificación introducida por la Comisión Europea en el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/564 de la Comisión de 10 de marzo de 2023, que permite a los Estados miembros mantener los registros de los productos fitosanitarios en formato papel durante todo el año 2026 y poder elegir si posponer o no, hasta el 1 de enero de 2027, la obligación de registrar el uso de productos fitosanitarios en formato electrónico.

De esta forma, el Gobierno da un mayor margen a los agricultores que lo necesiten para prepararse para la transferencia de los registros a soportes electrónicos. Esta flexibilización beneficia en particular a las pequeñas explotaciones y a los agricultores con una mayor dificultad de acceso a los recursos digitales (como había denunciado ARAG-Asaja, entre otros, al solicitar el aplazamiento).

No obstante, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha recordado que la transformación digital «es ya una realidad», y que la Administración ha puesto un cuaderno digital de explotación agraria a disposición de todos los agricultores.

«Así, de forma gratuita y voluntaria pueden no solo cumplir con las obligaciones legislativas de registro, sino disponer de un instrumento eficaz de gestión y aprovechar todo el potencial que la digitalización de la información les ofrece en el beneficio de su explotación y de todo el sector», añadió.