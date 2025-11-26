LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El mexicano Pedro Isabeles y el calagurritano José Luis Acereda con diferentes aparatos de medición del suelo, ayer en Calahorra. SANDA

La agricultura regenerativa toma ejemplo de la naturaleza para mejorar los cultivos

Viveros Acereda acoge unas jornadas sobre manejo del suelo, su nutrición y las plagas con la empresa mexicana Utopia Consulting Group

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:04

Comenta

Ayer comenzaron en Viveros Acereda de Calahorra unas jornadas de agricultura orgánica impartidas por Pedro Isabeles Flores, de la empresa mexicana Utopia Consulting Group ( ... tiene su sede Yucatán y trabaja en trece países de Latinoamérica, África y en España). Martes y miércoles están dedicados a los conceptos de manejo de suelo y nutrición y a cómo hacer una biofábrica. El módulo 2 se centra en los insumos para controlar las plagas y enfermedades y se impartirá el jueves y viernes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en La Rioja un presunto depredador sexual por captar a una menor de edad en redes sociales
  2. 2 El edificio de Medicina de la UR costará 32 millones de euros
  3. 3 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  4. 4 La Rioja mantiene su estatus en el firmamento Michelin
  5. 5 Un autónomo logroñés consigue el perdón de una deuda de 84.382 euros con la Ley de la Segunda Oportunidad
  6. 6 La Rioja clama por la unidad contra la violencia machista
  7. 7 La PAU 2026 se celebrará en La Rioja los días 2, 3 y 4 de junio
  8. 8

    «Saber que lo que se cuenta en consulta no va a trascender puede dar confianza»
  9. 9 Infante deja la Dirección General de Calidad Ambiental para ocupar la gerencia del Consorcio de Aguas
  10. 10 Herida una mujer tras atropellar a una vaca en Ezcaray

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La agricultura regenerativa toma ejemplo de la naturaleza para mejorar los cultivos

La agricultura regenerativa toma ejemplo de la naturaleza para mejorar los cultivos