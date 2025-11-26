La agricultura regenerativa toma ejemplo de la naturaleza para mejorar los cultivos

Ayer comenzaron en Viveros Acereda de Calahorra unas jornadas de agricultura orgánica impartidas por Pedro Isabeles Flores, de la empresa mexicana Utopia Consulting Group ( ... tiene su sede Yucatán y trabaja en trece países de Latinoamérica, África y en España). Martes y miércoles están dedicados a los conceptos de manejo de suelo y nutrición y a cómo hacer una biofábrica. El módulo 2 se centra en los insumos para controlar las plagas y enfermedades y se impartirá el jueves y viernes.

José Luis Acereda, (Viveros Acereda y Huerta Viva) expone que comenzó con la agricultura orgánica y regenerativa hace unos diez o doce años, a partir de los primeros cursos de expertos de Sudamérica en España. «El año pasado conocimos a Pedro. Da un paso más porque pone un cierto orden al hacer los preparados que se aplican», comenta José Luis.

Las jornadas se realizan de forma presencial y 'on line' para agricultores de frutales, cereal, hortaliza de La Rioja, Madrid, Murcia, Almería, entre otros lugares.

«Hasta ahora en agricultura teníamos la alimentación mineral, pero descompensa. La regenerativa contempla distintos parámetros. Pone orden y equilibrio a través de la microbiología en suelos, plantas y materia orgánica. Es más completa que la convencional», destaca José Luis. Le está yendo bien para reducir la incidencia de la bacteria Erwinia, causante del fuego bacteriano.

Esta modalidad de agricultura se basa en la mejora de las condiciones de suelo y cultivo en las explotaciones, en disminuir los problemas de plagas y enfermedades, gestionar los insumos de forma más económica y natural y aumentar la cosecha y calidad.

Pedro Isabeles la define como «la nueva agricultura que respeta la naturaleza». Explica que «la normativa europea va a prohibir la aplicación de nitrógeno de síntesis y nosotros hemos creado un sistema que imita a la naturaleza. Un bosque tiene trescientas veces más nitrógeno por hectárea que cualquier cultivo. ¿Cómo es posible que esté sano, libre de enfermedades y sea altamente productivo si nadie lo fertiliza?».

«Lo hemos estudiado y replicado en un tiempo más corto. A la naturaleza le lleva 50-100 años regenerar un suelo y nosotros lo conseguimos en 2-3 años, haciéndolo más eficiente que con los fertilizantes de síntesis. Los insumos que trajo la revolución verde hace 70 años ya son obsoletos», subraya Pedro.

Obtención de nitrógeno

En el suelo y en la atmósfera hay nitrógeno. Para aprovecharlo el terreno debe estar descompactado, así penetra el nitrógeno atmosférico y luego se puebla con microorganismos (al morir las bacterias el 14% queda como nitrógeno para el cultivo).

«Estos se pueden coger en el bosque más cercano, en el mantillo bajo la hojarasca. En la biofábrica que enseñamos a crear al agricultor incrementamos la alimentación de los microorganismos (con azúcares de melaza y carbohidratos de salvadillo) para que se reproduzcan más rápido. Así replicamos las mismas condiciones de la naturaleza para aplicar en los cultivos, pero reduciendo los tiempos. Todos los insumos son líquidos para inyectar en el riego», afirma Pedro.

«Soy nieto e hijo de agricultores, con 48 años de experiencia. Hemos utilizado mucha ciencia de frontera, con datos técnicos que antes no teníamos. Con aparatos que no son caros el productor puede conocer la calidad del insumo que fabrica. No son ensayos, ahora tenemos la certeza de lo que hacemos», termina.