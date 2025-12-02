Acción coordinada frente al fuego bacteriano El Gobierno regional, las OPA y la DOP Peras de Rincón de Soto avanzan en la implementación de las actuaciones y medidas aprobadas

C. A. Martes, 2 de diciembre 2025, 10:32 Comenta Compartir

Organizaciones Profesionales Agrarias y la DOP Peras de Rincón de Soto han trabajado de forma coordinada en los últimos meses para implementar el conjunto de medidas acordadas de forma unánime el pasado mes de mayo para afrontar el problema del fuego bacteriano en el sector de la fruta de pepita.

Como primera acción, se constituyó un grupo de trabajo técnico compuesto por técnicos del Servicio de Producción Agraria de la Consejería, ARAG-Asaja, UAGR, UPA y la DOP que se reúnen de forma periódica. La creación de este grupo ha facilitado el intercambio ágil de información y la evaluación compartida y en tiempo real sobre la situación que afecta a las explotaciones de frutales riojanas.

El grupo técnico elaboró un protocolo de actuación dirigido a que los fruticultores riojanos conozcan cómo proceder ante cualquier síntoma de fuego bacteriano, puesto que una rápida intervención puede ser crucial para evitar la propagación de la enfermedad. El documento diferencia la forma de proceder con los cortes y arranques y el resto de procedimientos según se realicen en el periodo de poscosecha (invierno), floración, vegetación y segundas floraciones, así como en los casos en que los árboles tengan daños por el pedrisco o heridas causadas por el viento.

El protocolo se ha remitido por carta a todos los agricultores titulares de explotaciones con perales y manzanos, y puede consultarse a través del apartado específico sobre el fuego bacteriano que se ha habilitado en la web del Gobierno regional www.larioja.org/agricultura/es/agricultura/fuego-bacteriano.

La divulgación de todas las cuestiones relacionadas con la enfermedad era otra de las acciones recogidas en el decálogo de medidas, por lo que a lo largo de los últimos meses se han impartido charlas, organizado mesas redondas, realizado visitas a campo y publicado hasta en 5 ocasiones avisos en el Boletín de Fitosanitarios, además de repartir carteles informativos en las comarcas frutícolas.

En lo referente a los trabajos dirigidos a habilitar materias activas eficaces frente a la enfermedad, desde el punto técnico se trabaja para avanzar en posibles autorizaciones de nuevos productos biológicos y para que la Comisión Europea estudie volver a autorizar el uso de antibióticos frente a la enfermedad.

La coordinación de actuaciones se ha ampliado con otras administraciones y entidades autonómicas y nacionales. El pasado mes de julio, el subdirector general de Sanidad e Higiene Forestal del Ministerio de Agricultura, Carlos Romero, visitó varias explotaciones afectadas para conocer el alcance de la situación en nuestra comunidad autónoma. Y también desde el Gobierno de La Rioja se mantiene contacto constante con otras comunidades autónomas frutícolas.

A propuesta de La Rioja, en el orden del día del próximo Comité Fitosanitario Nacional, que se celebrará los días 10 y 11 de diciembre, se ha incluido como punto a tratar la creación de un grupo de trabajo a nivel nacional específico sobre fuego bacteriano.

En cumplimiento de otras de las acciones acordadas para la autonomía, la Consejería ha alcanzado un acuerdo con Agroseguro para que todas las parcelas aseguradas que deban arrancarse a causa del fuego bacteriano se puedan eliminar de la póliza.

Por otro lado, el grupo de trabajo está actualmente diseñando un protocolo de investigación que sirva para evaluar la eficacia de los productos autorizados hasta el momento para atajar el fuego bacteriano, así como las estrategias resultantes de la combinación de los mismos. Este proyecto se va a presentar a la próxima convocatoria de un proyecto regional, con financiación Feder, liderado por la Sección de Protección de Cultivos de la Consejería de Agricultura.

Finalmente se ha realizado formalmente una petición al Ministerio de Hacienda para que tenga en cuenta las pérdidas de cosecha derivadas de esta enfermedad a la hora de aprobar las futuras posibles rebajas en la Orden de módulos.