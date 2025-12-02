254 solicitudes de ayudas para paliar los daños

C. A. Martes, 2 de diciembre 2025, 10:34 Comenta Compartir

Ante la grave afección causada a las explotaciones frutícolas riojanas, el pasado verano el Ejecutivo riojano diseñó una convocatoria extraordinaria de ayudas directas destinadas a paliar y prevenir los efectos del fuego bacteriano, destinando un presupuesto de 740.000 euros.

La Consejería de Agricultura ha recibido 254 solicitudes de una ayuda que consiste en un pago único de 400 euros por hectárea de cultivo. El objetivo es compensar los costes de la gestión sanitaria y las pérdidas productivas, además de reforzar las labores de prevención, detección temprana y control del patógeno, incentivando las buenas prácticas agrarias que contribuyen a mantener la viabilidad del sector.

La convocatoria estaba dirigida a las personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones que acreditaran la realización de medidas preventivas frente al fuego bacteriano y cumplieran los requisitos establecidos en la orden reguladora.