Manuel Martínez, independiente en la lista del PSOE, nuevo alcalde de Tricio

Logroño, 1 ago (EFE).- Manuel Martínez, quien se presentó como independiente en las listas del PSOE, ha asumido este jueves la Alcaldía de Tricio, con el apoyo de los dos ediles del PP, al prosperar la moción de censura contra el regionalista Óscar Martínez Nalda, según han informado fuentes de estas formaciones políticas.

La moción, debatida este jueves en un Pleno, fue registrada el pasado 18 de julio por los dos ediles del PP y los dos independientes que se presentaron en las listas del PSOE.

En la pasadas elecciones municipales, el PR+ ganó por primera vez los comicios en Tricio, un municipio gobernado durante décadas por el popular Carlos Benito; los regionalistas obtuvieron tres concejales, por dos del PP y otros dos del PSOE, aunque se presentaban como independientes.

Días después, el PSOE y el PR+ suscribieron un acuerdo para las alcaldías de varios municipios, entre ellos Tricio, para respaldar a la lista más votada, lo que dio lugar a la alcaldía de Martínez, del Partido Riojano (PR+).

En un comunicado de los cuatro concejales (independientes y populares), difundido este jueves, recuerdan al anterior regidor que la moción se debe "a su actitud desde el momento en que ocupó el cargo", al convertir el Ayuntamiento de Tricio en "su feudo particular" y no a la auditoría que ha encargado sobre las cuentas de la Corporación, en la que "estamos de acuerdo, pero en la forma".

Entre los argumentos de su rechazo al anterior alcalde, citan "su negativa a cumplir el convenio firmado por la anterior Corporación con la Comunidad Autónoma de la Rioja para construir el nuevo Ayuntamiento", que los firmantes de la moción "consideramos urgente y necesaria y así lo prometimos a nuestros convecinos", como explicita la propia moción de censura.

Argumentan que la moción es "un instrumento esencial de la democracia" e indican que "quieren lo mejor para Tricio".

"Nos apena profundamente que esto pase en nuestro pueblo, cuando debería haber sido una transición negociada con usted como alcalde en un pueblo, pequeño, tranquilo, para mejorarlo, olvidando asuntos personales, no así las responsabilidades conjuntas, y sin ocultar nada a nadie".

Por su parte, el presidente del PR+, Rubén Antoñanzas, en una nota, ha afirmado este jueves, tras el pleno, que "el PP ha consumado su traición a los vecinos de Tricio, en una moción de censura que es una alianza para tapar 36 años de irregularidades con dinero público".

Antoñanzas y otros miembros del partido han arropado a Martínez en el pleno en el que ha sido destituido por la oposición, apenas un mes después de tomar posesión como alcalde.

Para Antoñanzas, "que el PP sea capaz de darle la Alcaldía al PSOE demuestra que lo que acabamos de vivir es fruto del pánico del PP a que salgan a la luz nuevos casos de corrupción".

Ha precisado que el alcalde "legítimo", en alusión a Óscar Martínez, ha relatado "las irregularidades detectadas en facturas, adjudicaciones de obras y gastos diversos ante el asombro de los presentes, que han abucheado a los promotores de la moción".

Antoñanzas ha recalcado, en relación a la auditoría encargada por Óscar Martínez sobre las cuentas municipales, "se ha contratado y se ha facilitado ya documentación que demuestra las irregularidades en la gestión llevada a cabo en el Ayuntamiento de una localidad que ha sido gobernada por el PP prácticamente durante toda la democracia".

El PR+, ha recalcado, "vigilará que esta auditoría no se frene y que los habitantes de Tricio sepan en qué han estado gastando su dinero durante décadas porque así sabrán también la verdad sobre esta moción de censura vergonzosa que se ha perpetrado hoy".

Para Antoñanzas, "el presidente del PP, José Ignacio Ceniceros, y sus actuales dirigentes, han amparado esta moción y por tanto son responsables directos de cómo se ha manejado el pueblo. Tendrán que responder por ello ante todos los riojanos".

Ha añadido que "el PSOE tampoco ha podido frenar a los concejales que se presentaron bajo sus siglas, aunque ha actuado al dejarlos como no adscritos".

Antoñanzas ha expresado su solidaridad y la de todo el partido a Oscar Martínez y su equipo, "que han demostrado que a diferencia de lo que ha ocurrido durante décadas aquí, y lamentablemente PP y PSOE quieren seguir haciendo, son personas cuyo único interés es el progreso de Tricio".

También ha valorado el gesto de Martínez de entregar la vara de mando a su sucesor, "a pesar de cómo la ha conseguido y en contraposición al alcalde anterior que se negó a entregársela a él a pesar de que fue el que votaron los habitantes de Tricio".

Por su parte, en el PSOE se han remitido al comunicado difundido tras registrarse la moción, en el que desautorizó sus dos concejales en el Ayuntamiento de Tricio.

El PSOE ha reiterado que "está radicalmente en contra de esta maniobra y que los dos ediles no han seguido las instrucciones de la dirección del PSOE La Rioja de no firmarla y no presentarla", por lo que, al no seguir las directrices del partido, "ya no pertenecen al grupo municipal socialista de Tricio".

Para el coordinador general del PP, Diego Bengoa, "nuestros concejales han creído que era lo mejor para Tricio y se ha dado este paso pensando en los vecinos".