Los días 23, 24 y 25 de septiembre serán festivos en los colegios de Logroño

Logroño, 31 jul (EFE).- Los próximos días 23, 24 y 25 de septiembre, con motivo de las Fiestas de San Mateo, serán festivos de carácter local en los colegios de Logroño en el curso escolar 2019-2020; así como el 10,11 y 12 de junio, por las fiestas de San Bernabé; y el 21 de febrero, por ser el Día de la Comunidad Educativa.

La Consejería de Educación, a través de una resolución y a propuesta del Consejo Escolar de Logroño, ha autorizado los días festivos de carácter local para el próximo curso escolar en la capital riojana, ha detallado este miércoles el Gobierno regional en funciones en una nota.

La resolución, que recoge la propuesta realizada el 9 de mayo de 2019 por el citado organismo educativo, establecía los siete días festivos de carácter local para el curso 2019-2020 en Logroño.

Ha recalcado que, tras la ratificación por la nueva Corporación municipal de Logroño de la decisión del Consejo Escolar Municipal del nueve de mayo de 2019, la Administración autonómica educativa no tiene potestad para cambiar las fechas propuestas, salvo irregularidades manifiestas, que no se dan en este supuesto y, por ello, no puede adoptar legalmente una decisión diferente a la planteada por el Ayuntamiento.

Concretamente, los dos festivos locales de Logroño serán el 23 de septiembre, por San Mateo; y el 11 de junio, por San Bernabé; a los que se suman, a propuesta de los centros educativos, el 24 y 25 de septiembre, el 21 de febrero y el 10 y 12 de junio.

Ha recordado que, además de las vacaciones escolares, los centros docentes disponen de hasta un máximo de siete días para fiestas de carácter local, de los que dos corresponden a los establecidos como festivos en el calendario laboral de cada municipio, fijados por el ayuntamiento; y cinco determinados por los Consejos Escolares Municipales o, en su defecto, los Consejos Escolares de los centros educativos de la localidad.