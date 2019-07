Un proyecto incluye a alumnos con y sin discapacidad en clases de kickboxing

Logroño, 26 jul (EFE).- La nueve veces campeona del mundo de Kickboxing, Seila Espinosa, desarrolla, en su escuela de Logroño, un proyecto que permite "incluir y normalizar" para que personas con y sin discapacidad intelectual practiquen y compitan en las mismas categorías y "la sintonía entre ellas fluya de forma natural".

Espinosa y dos de sus alumnos con discapacidad, Miriam del Pozo y Eduardo Chaves, han explicado a Efe que la intención de este proyecto es "crear un apoyo y un vínculo natural entre todas las personas que participan", ya que, así, se crean amistades entre unos y otros.

Esta deportista ha definido su escuela como "poco normalizada" porque no se centra solo en lo deportivo, sino que "va un poco más allá", dado que su filosofía consiste en que "si queremos ser los mejores deportistas, debemos ser las mejores personas".

"Este gimnasio se ha creado para que el kickboxing deje de ser agresivo y sea mucho más que un deporte", ha reflexionado.

En cuanto a las habilidades de estas personas con discapacidad intelectual para practicar kickboxing, Espinosa ha relatado que "no son diferentes a las de los demás, tan solo difieren el número de repeticiones necesarias a la hora de hacer un ejercicio".

La entrenadora ha señalado que estas personas, en función de si tiene un mayor o menor grado de discapacidad, "necesitan más o menos repeticiones", aunque "es el mismo trabajo que haría una persona con falta de coordinación".

"El secreto de este trabajo es paciencia, trabajo, constancia y, sobre todo, saber cuál es el objetivo final y, a partir de ahí, ir mejorando poco a poco", ha asegurado Espinosa.

En ese sentido, Del Pozo ha contado que en sus entrenamientos realiza estiramientos, corre y practican "los golpeos muchas veces", a lo que Chaves ha afirmado que se lo "pasa bomba" cada día que entrena con sus compañeros.

Por otra parte, Espinosa ha reconocido que no solo sus alumnos "sacan cosas buenas de estas clases", ya que ellos le enseñan "a ver el mundo desde otra perspectiva más bonita y mucho mejor".

Se trata de personas con una capacidad de entendimiento muy alta, por lo que "si un día no me encuentro bien, van a hacer todos los ejercicios a la perfección y me van a cuidar más", ha señalado.

Respecto a la competición, ha indicado que la Federación Española de Kickboxing ha iniciado un proyecto, con ella como coordinadora, que consiste "en idear un sistema de competición donde puedan competir al mismo nivel personas con y sin discapacidad".

Aunque Espinosa ha incidido en que este sistema no obliga a que todas las personas con discapacidad compitan a un nivel normalizado, dado que "si ellas prefieren o todavía no tienen la capacidad necesaria, van a poder participar en los estilos adaptados para ellas, como son formas y paos".

La Rioja, ha dicho, ha sido "pionera" a la hora de poner en marcha este nuevo tipo de competición, ya que se organizó un campeonato en Logroño y, más adelante, se presentaron en Guadalajara al Campeonato de España, "siendo la única comunidad que participó".

"Ello sirvió para mostrar al resto de comunidades autónomas y federaciones de España cómo la habíamos desarrollado", ha asegurado, ya que "la idea es que el próximo año haya un campeonato oficial nacional en el que participen todas las regiones".

A su vez, ha destacado que este proyecto tuvo un impacto muy positivo en las personas que lo presenciaron porque "no se podían creer lo que estaban viendo, ya que el nivel que ofrecieron fue muy alto".

Del Pozo ha relatado que la experiencia que vivió en Guadalajara representando a La Rioja y compitiendo contra sus amigos en las modalidades de formas y paos fue "muy bonita" y Chaves ha calificado la competición como "muy intensa", en la que obtuvo el primer puesto en la modalidad de paos y el tercero en forma.