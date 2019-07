Logroño aboga por intensificar su presencia en EmpredeRioja

Logroño, 26 jul (EFE).- Logroño pretende intensificar y coordinar más su presencia en EmprendeRioja, como el mejor modo de apoyar a los emprededores de la ciudad de forma conjunta con otras instituciones porque "no podemos ir por libre".

Así lo ha asegurado este viernes el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, durante el acto en el que se ha reconocido a David Navarro como "emprendedor del mes de julio" por su proyecto de plataforma digital de recursos humanos "Vabuk".

Ene este acto han participado también el secretario general de la Federación de Empresas de La Rioja (FER), Eduardo Fernández, el director general de la Cámara de Comercio, Florencio Nicolás y el responsable de Emprededores de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER).

El alcalde de Logroño ha incidido en su objetivo de "apoyar a la actividad emprendedora en la ciudad para crear riqueza" y "si se hace en sectores tecnológicos como éste, es que vamos por el buen camino".

Por ello es partidario de "integrar mucho más los apoyos del Ayuntamiento dentro de EmprendeRioja, que es algo que funciona bien desde hace años" y en el que están integradas instituciones como la Ader, la Federación de Empresas de La Rioja y la Cámara de Comercio.

"No podemos ir por libre y de forma independiente, sino coordinarnos intensamente y potenciar todos los instrumentos que permitan, a que quien quiere emprender, tener desde un punto todos los apoyos para reducir la burocracia y los interlocutores, además de coordinar todas las ayudas", ha detallado el alcalde.

Por ello el Consistorio pretende "trabajar más intensamente con EmprendeRioja, integrarse mejor para que todos lo esfuerzos que reclama un emprendedor vayan en la dirección adecuada", y para mostrar "el espíritu colaborativo de varias instituciones" porque "el Ayuntamiento de Logroño no puede ir por libre o estar al margen de EmprendeRioja".

El creador de Vabuk, David Navarro, ha detallado que es una plataforma para digitalizar el área de recursos humanos de las empresas, que ofrece soluciones para gestionar vacaciones y ausencias de los trabajadores, para el control de documentos o un portal del empleado.

Además, esta plataforma también permite el control de horarios de trabajadores, por medio de la geolocalización de teléfonos móviles o por un número de identificación en tabletas.

Vabuk fue creada hace dos años "y desde entonces ha evolucionado y hemos creado nuevos módulos" con los que ya trabajan en varias empresas riojanas.

Navarro ha afirmado que encontró en su día "un ecosistema favorable a los emprededores en la La Rioja" y no puede decir "nada negativo" de EmprendeRioja, "donde he encontrado ayuda siempre que la he necesitado".

Luis Pérez, de la Ader, ha destacado el trabajo de EmprendeRioja "para lograr un objetivo común de las instituciones que formamos esta entidad" que es "generar más y mejores iniciativas empresariales.

Para ello, principalmente, asesoran a los emprendedores "para que sepan a dónde acudir y tengan una metodología de trabajo" ha asegurado, al tiempo que ha calificado de "un éxito de todos" el que "las cargas burocráticas ya no sean un problema para emprender".EFE

ep

