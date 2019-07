Arturo Grávalos evoluciona bien de la operación de su mano izquierda

Logroño, 26 jul (EFE).- El ciclista riojano Arturo Grávalos, subcampeón de España sub-23, evoluciona favorablemente de la operación en su mano izquierda a la que ha sido sometido en un centro hospitalario de Zaragoza en el que permanece ingresado.

Grávalos, que milita en el equipo de la Fundación Alberto Contador, sufrió un accidente de tráfico el pasado 20 de julio, cuando viajaba con unos familiares.

Según él mismo ha detallado en declaraciones a EFE, al sufrir el accidente y caer el coche en el que viajaba por un terraplén, tuvo una reacción "por instinto" de proteger a un menor que viajaba a su lado con una mano, pero la otra, la izquierda, quedó al lado de la ventanilla "y la arrastré por el suelo, con lo que quedó destrozada".

Así, en un primer momento, fue intervenido en la Fundación Hospital de Calahorra, en La Rioja, y desde allí se trasladó a un centro de Zaragoza, donde le han realizado una operación más compleja, en la que han llegado a utilizar tejidos y nervios de otra zona del cuerpo para injertarle en la mano.

"Ahora estoy vendado y escayolado y me tiene que hacer pruebas cada poco tiempo, pero parece que todo va bien y espero poder ir la semana próxima a casa", ha explicado el corredor riojano, que tiene especialmente afectada "la zona por donde se agarra el manillar".

Así, ha reconocido, siente por un lado "mucha pena" pero "también alivio, porque no pasó nada para lo que podía haber ocurrido", dado que él fue el peor parado de los ocupantes del coche.

Grávalos, que ya había destacado en el Giro de Italia de su categoría, se proclamó subcampeón de España de ciclismo sub-23 hace unas semanas en Murcia, en una carrera en la que estuvo escapado en solitario gran parte del recorrido y perdió el oro por una caída en la recta final.

"Por eso también es una pena, porque se me ha acabado la temporada en el mejor momento", ha lamentado el corredor, que tenía previsto acudir a pruebas nacionales e internacionales con su equipo y también con la selección española.

Pero ahora "lo que me han recomendado es que me olvide de la bicicleta un tiempo y que esté tranquilo" y "yo me veo fuerte de cabeza, que es muy importante", ha concluido.