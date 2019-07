La estadounidense Claire Falknor, procedente del EDF, ficha por el Sevilla

Sevilla, 23 jul (EFE).- La centrocampista estadounidense Claire Elisabeth Falknor ha fichado por el Sevilla para la próxima temporada procedente del EDF Logroño y se convierte en la cuarta incorporación del equipo sevilllista, informó la entidad en su web

Falknor, de 26 años e internacional por su país en categorías inferiores, se formó en equipos de Ohio y Florida, en 2016 recaló en el Bayern de Münich, hace dos temporadas regresó a su país para formar parte del Houston Dash y posteriomente recaló en el EDF Logroño, donde disputó 29 partidos en el pasado ejercicio.

"Emocionada por comenzar en un club que quiere crecer", la mediocampista estadounidense dijo que le "gusta la mentalidad de la gente aquí, con sus valores y poniendo a la persona por encima de todo".

Valoró el juego de quien será su entrenador en el Sevilla, el argentino Cristian Toro, quien "tiene las ideas similares" a las suyas "sobre cómo jugar al fútbol".

"Me gusta jugar en el centro del campo, aunque he jugado como defensa. Soy una jugadora intensa a la que le gusta trabajar duro, también me gusta ser expresiva y creativa", afirmó.