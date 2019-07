Las bandas de rock Volumina y Tobogan encabezan el "MRL festival" de Murillo

Logroño, 22 jul (EFE).- Las bandas de rock logroñesas Volumnia y Tobogan encabezan el cartel del festival de música "MRL Festival, el Puente Suena", que se celebrará el próximo sábado 27 en la localidad riojana de Murillo de Río Leza.

La asociación organizadora, Muro Ilustrado, junto al Ayuntamiento del municipio, han detallado este lunes, en una nota conjunta, que este festival gratuito se desarrollará en el parque del Leza de este pueblo.

Además de los conciertos, habrá gastronetas -furgonetas de venta de productos gastronómicos- con comida y cerveza tradicional, y una zona de catas de vino de las bodegas de las localidad Paco García y Tierras de Murrillo.

Los organizadores han destacado que Volumina es una banda que "ha conseguido un sonido muy propio, gracias a las variadas influencias de sus miembros", entre los que figuran los potente riffs del guitarra, un bajo arrollador, una cuidada batería y la melódica voz femenina de su cantante.

Además, han asegurado los directos de este grupo son "enérgicos y fluidos" y su repertorio está formado por temas propios.

Sobre la banda Tobogan, los organizadores han destacado que realizarán un potente concierto de rock en castellano, con ribetes de género más modernos de "stoner" y "hardcore".

Los miembros de este grupo cuentan con una amplia trayectoria musical y han acompañado a otras bandas míticas del género.

Además, entre los artistas del festival figura la banda bilbaína The Ribbons, que está liderada por su "enérgica" cantante Bea, y cuyos miembros han pasado por grupos como Belushi, Bragasonics, Réquiem o Gildas.

The Ribbons mostrará una pelicular mezcla musical que se mueve entre el "garage", el rock clásico y el punk.

Los organizadores han detallado que Juanita Banana será otra de las bandas, compuesta por cinco "trogloditas", quienes a base de rugidos, aullidos y sonidos al más puro estilo sesentero han logrado formar un concepto musical "único, gamberro y combativo", que toma influencias de bandas como The Cramps, The Ventures, Vice Barons y The 5,6,7,8`s.

Por último, el pinchadiscos Dj Latitud cerrará el cartel, con su música de los diferentes estilos surf, garage, R&B, power pop, punk-rock, soul, doo wop y rockabilly, con una propuesta pensada para el disfrute de su público de Murillo de Río Leza.

Han recordado que a la edición anterior acudieron más de 3.000 personas, de modo este año el Ayuntamiento de la localidad ha mejorado y rehabilitado nuevos espacios del entorno donde se desarrollará el festival.