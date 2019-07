El PSOE no respalda a concejales en Tricio y les expulsa del Grupo socialista

Logroño, 20 jul (EFE).- El PSOE de La Rioja ha explicado en un comunicado que no respalda a los concejales del Grupo socialista de Tricio que han presentado una moción de censura contra el alcalde y que, por ello, les ha expulsado de ese organismo, aunque no puede darles de baja del partido porque los dos son independientes.

El pasado jueves 18 de julio el Ayuntamiento de Tricio registró una moción de censura contra el alcalde, el regionalista Oscar Martínez, avalada por dos concejales del PP (Roberto Benito y Saturnino Nájera) y dos socialistas (Manuel Martínez y Miguel Castillo), que así superarían los tres que obtuvo el Partido Riojano en las pasadas elecciones.

Este sábado el PSOE ha explicado en un comunicado que está "radicalmente en contra" de la presentación de esta moción de censura.

Detalla que los dos concejales del grupo socialista que firman la moción de censura junto al PP, "no han seguido las instrucciones de la dirección del PSOE de La Rioja" para que no la firmaran y no la presentaran y por ello "ya NO pertenecen al grupo municipal socialista de Tricio".

El PSOE explica que no puede expulsarles del partido "porque no son afiliados" y "si lo fueran, estarían ya expulsados".

Recalcan que no comparten la presentación de la moción de censura, que tendrá que debatirse en un pleno en los próximos días; y subrayan que para el partido socialista riojano "sigue siendo válido el acuerdo global alcanzado con el Partido Riojano para la gobernabilidad de varios municipios riojanos, entre ellos, Tricio".