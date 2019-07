El PSOE Rioja sigue "sin descanso y con los teléfonos abiertos"

(Corrige la LG5002 en el titular y primer párrafo, donde pone descenso debe poner descanso)

Logroño, 19 jul (EFE).- El portavoz socialista en el Parlamento riojano, Raúl Díaz, ha indicado este viernes a Efe que en el PSOE de La Rioja "no hay descanso y los teléfonos siguen abiertos" para tratar de alcanzar un acuerdo que permita configurar un gobierno de progreso en esta comunidad, tras 24 años de mayoría del PP.

La diputada de Unidas Podemos (UP) por Podemos, Raquel Romero, bloqueó ayer, con su voto en contra, la investidura, en segunda votación, de la candidata socialista a la Presidencia del Gobierno riojano, Concha Andreu, también secretaria ejecutiva federal de Mundo Rural del PSOE.

Ahora, se abre un plazo de dos meses para alcanzar un acuerdo que permita que la candidata logre la confianza de la Cámara y, de lo contrario, a mediados de septiembre se disolvería el Parlamento y se convocarían, de nuevo, elecciones autonómicas.

Díaz ha indicado que, aunque los responsables socialistas de La Rioja tienen previsto asistir la próxima semana en Madrid al debate de investidura de Pedro Sánchez, "no hay descanso y los teléfonos siguen abiertos".

Ha reiterado que a los socialistas les gustaría que Podemos La Rioja "recapacitara" y ha lamentado que este partido vincule a la dinámica nacional del proceso de investidura de Sánchez su bloqueo a a Andreu.

El portavoz ha pedido a los miembros de la gestora que dirige la formación morada en La Rioja que "escuchen a la militancia" porque es "una vergüenza que una persona venida de Berlín -en alusión a Romero-, manejada por unos de Castilla-La Mancha -en referencia a quienes ha participado en la negociación- estén jugando con La Rioja".

Ha criticado que Romero haya sido "incapaz", tanto en las reuniones con los socialistas como en sus intervenciones en la tribuna del Parlamento, de hacer ni una sola propuesta política.

También ha censurado que los representantes de Podemos exigieran "consejerías o nada" a la hora de negociar el voto a favor de la investidura de Andreu, "sin desgranar sus propuestas para esas consejerías, cómo las organizarían o para qué las quieren".

Así, ha recalcado que estos representantes de Podemos no saben cómo funciona la administración ni la gestión que puede desarrollar una viceconsejería, que es lo que el PSOE les ofreció para las áreas de igualdad y reto demográfico, además de una dirección general de vivienda, pero no entrar en el Consejo de Gobierno, que es en lo que insiste UP.

Sobre la situación actual de Podemos en La Rioja, ha considerado que la dirección de partido está regida por "el caos, no hay ni orden ni concierto", y las bases y algunos círculos han manifestado su descontento.

El PSOE e IU de La Rioja alcanzaron, el pasado día cinco, un acuerdo programático, que es "básico", un "pilar" para los socialistas a la hora de lograr un gobierno progresista, de izquierdas y transformador en La Rioja y al que Podemos no se ha sumado.

Los socialistas riojanos, ha insistido, no contemplan la repetición de elecciones en La Rioja y están dispuestos a negociar con cualquier interlocutor político que asuma ese documento firmado con IU y no establecen "ninguna línea roja".

En estos momentos, ha dicho, Ciudadanos, que cuenta con cuatro escaños, no figura entre los principales objetivos de negociación del PSOE regional.

Díaz ha resaltado "la entereza y el saber estar" que ha demostrado Andreu en los últimos días, que ha comparado con la actitud de Pedro Sánchez.

"Concha Andreu siempre ha estado tirando del carro con alegría, optimismo y convencimiento, es una líder política", ha ensalzado.