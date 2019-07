Gamarra observa con "pena" el "espectáculo" de la investidura de Andreu

Logroño, 19 jul (EFE).- La diputada nacional del PP por La Rioja, Concepción Gamarra, ha afirmado este viernes que observa "con pena" el "espectáculo que no se merecen los riojanos" del proceso de investidura de la candidata socialista a presidir el Gobierno riojano, Concha Andreu.

Gamarra ha realizado estas declaraciones en respuesta a preguntas de los periodistas durante una rueda informativa, en la que ha indicado que La Rioja "se merece un Gobierno pronto", lo que "es responsabilidad de Andreu".

Andreu, ha proseguido, "es la candidata propuesta y tiene la responsabilidad para conformar un Gobierno regional estable, que garantice que La Rioja sea ejemplo de gobernabilidad", para lo que cuenta con "distintas opciones, no solo una".

"Una comunidad autónoma referente en estabilidad se ha convertido en las últimas jornadas en referente de inestabilidad, si esto es el cambio, el cambio no es nada bueno", ha concluido Gamarra.

Andreu no ha logrado la confianza de la Cámara regional al contar con 16 votos a favor -15 del POSE y uno de la diputada de Unidas Podemos (UP) por IU, Henar Moreno-; y 17 en contra -12 del PP, 4 de Ciudadanos y el de la parlamentaria de UP por Podemos, Raquel Romero-.