Romero justifica su rechazo a Andreu al "veto" a estar en el Consejo Gobierno

Logroño, 18 jul (EFE).- La diputada de Unidas Podemos (UP) por Podemos, Raquel Romero, ha justificado este jueves su rechazo a apoyar a la candidata socialista a la Presidencia del Ejecutivo de La Rioja, Concha Andreu, a que el PSOE no quiere que la formación morada forme parte del Consejo de Gobierno.

En declaraciones a los periodistas, Romero ha detallado que la reunión con el PSOE ha durado "muy poco tiempo" porque sus representantes "no tenían ningún ánimo de negociar" y se querían "levantar" enseguida de la reunión convocada a las 10.00 horas.

Ha lamentado que los socialistas se hayan levantado de la mesa y se hayan marchado, aunque los representantes de Podemos han permanecido esperando en la sala de la reunión por si cambiaban de opinión y regresaban.

Esta diputada ha recalcado que su partido no ha exigido tres Consejerías para apoyar con su voto la investidura de Andreu y no ha definido "ninguna línea roja" para la conformación del Gobierno regional.

"Los socialistas hacen un veto directo a la participación de Podemos en el Consejo Gobierno y ofrecen cargos que no existen en Ejecutivo de La Rioja, lo que pretenden es ofrecer algo para decir que lo han ofrecido", ha asegurado.

A su juicio, "están en lo mismo que decían el 26 de mayo, en formar un Gobierno monocolor, pero no les dan los números y no quieren negociar".

Ha insistido en que en Unidas Podemos tienen "la puerta abierta", porque quieren que haya un Gobierno progresista en La Rioja.

Romero ha rechazado que en su partido quieran que se repitan las elecciones, lo que desean es que "el PSOE recobre la cordura, vea que es importante que el Gobierno de La Rioja se conforme cuanto antes para echar al PP de las instituciones".

Sobre los posibles mandatos recibidos desde la dirección nacional de Podemos, ha recalcado que las únicas "instrucciones" que han recibido es que intenten entrar en el Gobierno y llegar a acuerdos.

"Los que están recibiendo instrucciones de Madrid son los socialistas, ellos saben que esto es la antesala de lo que puede pasar allí y quieren torcernos el brazo a través de amenazas y de datos inciertos, como las tres consejerías", ha destacado.

Por ello, ha insistido en que lo único que pide UP es que se sienten en una mesa de negociación y no pongan vetos a la coalición; y ha señalado que no entiende "ese odio racional" ante la posibilidad de estar presentes en el Consejo de Gobierno.

"Nosotros queremos trabajar para Concha Andreu, yo quiero que ella sea mi presidenta de Gobierno, así se lo hemos transmitido", ha añadido.

En relación al apoyo recibido por Andreu de la otra diputada de Unidas Podemos, Henar Moreno, de IU, ha dicho que los acuerdos programáticos "son difíciles de cumplir si no van acompañados de estructuras y de acción de Gobierno".

Ha considerado que "no hay tiempo" de someter su decisión a una consulta a las bases de Podemos, aunque no ha descartado que podría hacerse en las próximas semanas, tras la votación de este jueves.

Sobre los carteles aparecidos en las inmediaciones del Parlamento de La Rioja en los que aparecen su imagen, ha afirmado que "el PSOE también tiene su maquinaria de propaganda".

En relación a las críticas internas de la militancia de Podemos, Romero ha asegurado que les han transmitido que su voto no se regala y que se mantengan fuertes.

"Les hemos explicado que el PSOE minusvalora la capacidad de Unidas Podemos al no querer que estemos dentro del Consejo de Gobierno, lo que nos da poca confianza de cualquier acuerdo programático al que se pueda llegar", ha concluido.