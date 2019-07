Las bodegas de Rioja desaprovechan las posibilidades de Twiter, según estudio

Logroño, 17 jul (EFE).- Las bodegas de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja desaprovechan las posibilidades de comunicación que ofrece Twitter y solo el 32 % cuentan con perfil en esta red social, aunque no todas desarrollan una comunicación activa y directa, según un estudio publicado este miércoles.

La profesora de Marketing de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Carmen Zarco, y el experto de la Universidad de Granada Óscar Cordón han elaborado este estudio, en el que se advierte del nicho de oportunidad que las empresas vinícolas desperdician, ya que el perfil de usuario de Twitter coincide plenamente con el del consumidor de vino en España.

El estudio se ha centrado en la DOCa Rioja, a la que pertenecen las comunidades riojana, vasca y navarra, se analizó el uso que hicieron de Twitter durante la campaña de Navidad de 2017.

Los expertos comprobaron que solo 188 de las 591 bodegas de la DOCa Rioja contaban con perfil en esta red social, lo que denota "una escasa presencia", ha detallado Zarco en una nota.

Ha precisado que Twitter es una ventana de oportunidad "interesante" para acceder al público más joven, de 18 a 34 años; que es, además, la franja de edad en la que el porcentaje de penetración del consumo de vino es menor, con un 52 %; mientras que asciende al 59 % en el grupo de 35 a 54 años y al 67 % en el de mayores de 54 años.

"Los productores se quejan de que no llegan a los jóvenes, pero resulta difícil conectar con un público al que no te diriges", según Zarco, quien sostiene que "hay que hablar su idioma, estar donde los jóvenes están y realizar acciones que les puedan atraer", dado que un 20,83 % de los usuarios de Twitter tiene entre 25 y 34 años.

A través de los mapas obtenidos a partir de las distintas variables, los expertos detectaron dos formas distintas de estar presente en Twitter.

Por un lado, están las bodegas que logran sumar el mayor número de seguidores basándose en el respaldo de un nombre de marca consolidado y reconocido.

Ello, ha señalado, no indica que estas bodegas mantengan una comunicación constante con sus seguidores a través de la red social, ya que, en número de tweets, esas bodegas destacadas no poseían un alto número de notificaciones.

Para estas bodegas suele resultar sencillo acumular un alto número de "me gusta" al contar con la fidelidad de sus seguidores; pero el estudio detectó otro grupo de bodegas con no tantos seguidores, pero que "arrasan" en "me gusta" al ser más activas y que hacerse un hueco en esta red social por "su constancia e insistencia en comunicar y en dialogar con sus seguidores".

Zarco ha reseñado que la mayoría de mensajes que lanzan las bodegas suelen ser de campañas de promoción, menciones de premios recibidos y presentaciones de un nuevo vino.

Se centran en resaltar los elementos más tradicionales, como la materia prima y la tierra; y no dejan ver todo el desarrollo y la investigación que hay detrás de la producción de la DOCa Rioja, ha señalado.

Ha señalado que "está muy bien tener como propuesta de valor la tradición, la artesanía y el linaje"; pero, en una sociedad como la actual, "hay que dar una serie de pasos y el principal es comunicarse con el público al que quieren dirigirse".

Por eso, ha defendido que "las bodegas se den a conocer entre los consumidores para saber si les seduce el producto que ofrecen" y, si no es así, "conocer qué es lo que les gustaría que ofrecieran" y, en este aspecto, Twitter puede resultar una herramienta muy útil.

Para ella, "a las bodegas de Rioja les queda un largo camino por recorrer y son muchas las oportunidades que están desaprovechando en la actualidad" en cuanto a esta red social.

Cree que las bodegas deberían llevar a cabo "una sólida política de comunicación dentro de la red", ya que "es ahí donde se concentra el público objetivo al que se dirige el mercado vinícola español".