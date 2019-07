Romero rechaza apoyar a Andreu por ser una "marioneta dirigida desde Madrid"

Logroño, 16 jul (EFE).- La diputada regional de UP por Podemos, Raquel Romero, ha rechazado este martes apoyar a la candidata socialista a la Presidencia del Gobierno riojano, Concha Andreu, a quien ha acusado de ser una "marioneta dirigida desde Madrid" y colaboradora del "esperpéntico espectáculo" de Pedro Sánchez.

Romero ha intervenido en el Parlamento riojano en la sesión de investidura de Andreu, quien cuenta con 16 votos -15 PSOE y uno de la diptuada de Unidas Podemos (UP) por IU, Henar Moreno-, pero necesita también el de Podemos para lograr la mayoría absoluta.

La diputada de Podemos ha insistido en que los socialistas no han querido negociar "con transparencia" con ella, pero sí lo han hecho en "pactos de despacho".

"Creen que somos la fuerza subalterna del PSOE, se equivocan. Podrán amenazar, mentir, pero el voto de Podemos ni se compra ni se vende", ha recalcado.

Por ello, ha insistido en que "hoy es un día triste, muy triste para esta tierra", por la "irresponsable actitud de la candidata en funciones".

En este sentido, ha exigido a los socialistas que "se hagan respetar en Madrid y dejen de ser cómplices de la farsa de Sánchez".

Romero ha insistido en que los votos del PSOE no valen más que los de Unidas Podemos ni son de mayor calidad, por lo que ha pedido a Andreu que respete a los votantes de esta coalición, porque no quisieron votar a los socialistas.

"Si quieren gobernar, primero aprendan a negociar, se han negado, pensando en que UP se rendiría y se doblegaría, por ello hoy es un día triste para las gentes progresistas de La Rioja", ha subrayado.

Antes de concluir su intervención, Romero ha leído la fábula de Esopo "La zorra y el cabrón en el pozo", para concluir que en su partido tienen "un compromiso" con sus votantes, que es "gobernar para cambiar La Rioja, y a diferencia de otras", lo van a "cumplir".

Por su parte, Andreu ha lamentado que la primera intervención de Romero y su estreno en el Parlamento regional haya sido "tan lamentable y tan poco constructiva", lo que ha sido recibido por un intenso aplauso.

"Aquí venimos a construir, no a traer nuestras nimiedades de casa, venidos a pensar en La Rioja en conjunto, y no en unos intereses", ha recriminado la candidata socialista a la Presidencia del Gobierno regional.

También ha criticado que la diputada de Podemos no haya hecho ni un solo comentario de su programa de Gobierno futuro.

"Si tiene algo que corregir, sería bueno que lo dijera, el objetivo de venir aquí es mirarnos de frente es el bien de los riojanos, y no otro", ha recalcado.

Además, ha recordado a Romero que "la coalición UP en La Rioja no existe, se presentó a las elecciones, consiguió dos escaños, fundamentales, eso sí, para la mayoría absoluta".

Ha incidido en que los socialistas alcanzaron un acuerdo verbal con ella, cuando días después de los comicios anunció que estaba dispuesta a facilitar el Gobierno progresista, aunque ha dicho que no sabe qué ha pasado después en Podemos.

Como la coalición UP "se rompió", el PSOE negoció por separado con las dos diputadas, pero solo con IU esta negociación llegó a buen término y parte de su programa progresista apareció reflejado en el discurso pronunciado ayer.

Ha insistido en que Romero no ha estado sentada con los socialistas en ninguna negociación, pero sí Mario Herrera, quien se "plantó" en la petición de tres consejerías para Podemos.

"Sin embargo, cada día que pasa, el Gobierno (del PP), que ya tenía que estar fuera, sigue firmando convenios y subvenciones a diestro y siniestro y, mientras, en Podemos están contemplando el lucero del alba", ha lamentado.

"Lamentablemente, usted da alas a ese PP que ha sujetado a la comunidad 24 años, esto no es lo que han pedido los riojanos en las urnas", ha censurado a Romero.

Por ello, le ha pedido que se olvide "de lo interno" y empiece a pensar en el bien de La Rioja porque si no se ponen "a trabajar ya", a finales de año se dejarán de ingresar 12 millones de euros si no se modifica el impuesto de patrimonio o no se podrá mejorar la Atención Primaria.

"Deben dejar Madrid, La Mancha y Andalucía, estamos en La Rioja, los riojanos nos necesitan, no nos perdamos en odios internos que no van a ninguna parte", ha concluido Andreu.