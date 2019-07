Podemos bloquea la elección de la socialista Andreu a presidenta de La Rioja

Logroño, 16 jul (EFE).- La candidata socialista a la Presidencia del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, no ha logrado este martes la mayoría absoluta necesaria para ser investida al no contar con el apoyo de la diputada de Unidas Podemos (UP) por Podemos, Raquel Romero, quien ha bloqueado su elección con su voto negativo.

Andreu, en el pleno de investidura celebrado en el Parlamento de La Rioja, ha contado con 16 votos a favor -15 del PSOE y uno de la diputada de UP por IU, Henar Moreno- y con 17 en contra -doce del PP, 4 de Ciudadanos y el de Romero-.

Tras este resultado, la segunda votación para la investidura de Andreu, en la que solo necesitará obtener una mayoría simple, se celebrará el próximo día 18 y, de no lograrla, se abrirá un plazo de dos meses para conseguir ese apoyo, que, de no materializarse, provocaría la convocatoria de nuevas elecciones autonómicas.