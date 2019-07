Podemos avanza que no apoyará a la candidata del PSOE al Gobierno riojano

Logroño, 16 jul (EFE).- La diputada de Unidas Podemos (UP) por Podemos en La Rioja, Raquel Romero, ha avanzado este martes que no dará su apoyo a la candidata socialista a la Presidencia del Gobierno riojano, Concha Andreu, por lo que esta no será investida en el pleno que celebra el Parlamento regional.

Andreu necesita 17 de los 33 escaños de la Cámara riojana, de los que ya cuenta con 15 del PSOE y con el de la diputada de UP por IU, Henar Moreno, tras la firma de un acuerdo programático; al que no se ha sumado Romero.

La segunda sesión del debate de investidura que celebra este martes el Parlamento de La Rioja se ha iniciado con la intervención de la diputada de Podemos, a la que Andreu ha recordado que no existe en La Rioja la coalición de UP, que tiene dos escaños "fundamentales".