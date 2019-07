Iglesias pide "sensatez" y que "haya acuerdo" de Podemos con PSOE en La Rioja

Madrid, 16 jul (EFE).- El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha expresado este martes que espera que "se imponga la sensatez" y que "haya acuerdo" entre la ejecutiva de su partido en La Rioja y el PSOE, tras fracasar la investidura de un gobierno de izquierdas en esa comunidad autónoma por el voto de la única diputada morada.

En declaraciones a La Sexta, Iglesias ha dicho que "ojalá no se vuelva a repetir" lo sucedido hoy en el Parlamento riojano y ha recalcado que él no puede intervenir pero que sí quiere que progrese la investidura de la candidata socialista.

"Yo no mando (en Podemos La Rioja) y no puedo intervenir, lo que sí digo es que quiero que haya acuerdo en La Rioja", ha subrayado, y preguntado por la solicitud de tres de las ocho consejerías autonómicas por parte de la formación morada local, ha respondido que no se puede meter en las negociaciones.

Iglesias ha dicho que las federaciones de Podemos tienen autonomía a la hora de los pactos en cada región y ha citado como ejemplo que si la líder de su formación en Andalucía, Teresa Rodríguez, hubiera rechazado pactar con el PSOE en caso que hubieran sumado mayoría, él tampoco podría "haber hecho nada".

La candidata socialista a la Presidencia del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, no ha logrado este martes la mayoría absoluta necesaria para ser investida al no contar con el apoyo de la diputada de Podemos Raquel Romero, quien ha bloqueado su elección con su voto negativo.