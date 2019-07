Díaz pide a Romero "paso, no permiso" para que no bloquee el Gobierno de PSOE

Logroño, 16 jul (EFE).- El portavoz parlamentario del PSOE de La Rioja, Raúl Díaz, ha pedido este martes "paso, no permiso", a la diputada de Unidas Podemos (UP) por Podemos, Raquel Romero, para que "no bloquee" el Gobierno del cambio y ha recalcado que los socialistas no se van a dejar "chantajear".

Díaz ha intervenido en el pleno de investidura al que se presenta Andreu, que cuenta con 16 votos -15 del PSOE y uno de IU- de los 33 escaños; mientras que el PP, con doce, Ciudadanos, con cuatro; y Podemos, con uno, han avanzado su voto en contra.

El portavoz socialista ha recordado a Romero que, después de 24 años de Gobierno del PP, sus votantes, las bases y su partido le han pedido que no bloquee el Gobierno del cambio en La Rioja.

"Cuando nosotros queremos abrir las ventanas del Palacete para ventilar, usted cierra la puerta dejando a Ceniceros dentro", ha lamentado, en referencia al actual presidente en funciones del Gobierno regional, el popular José Ignacio Ceniceros.

"Los socialistas hemos estado a la altura del mandato de los riojanos, supongo que otros se pondrán morados de vergüenza", ha asegurado este diputado.

Ha ironizado sobre el "papel protagonista" asumido por Romero, a quien ha precisado que "algunos comienzos no resultan fáciles, esté es en el segundo pleno y ella está ya en la cuarta dimensión", tras lo que ha censurado el poco "tino" que ha tenido al citar la fábula de "La zorra" de Esopo en su intervención.

Al "filibusterismo" demostrado por Romero, solo le queda el "transfuguismo", aunque ha demostrado estar al lado del PP, por lo que le ha rogado que "se piense su voto con el corazón", ha dicho.

Díaz ha mostrado desde el atril diversas portadas de periódicos de las últimas semanas, entre los que ha citado una del pasado 29 mayo, donde aparece el de "Unidas Podemos se ofrece a facilitar un Gobierno en solitario del PSOE".

También ha leído otro del 4 de junio, en el que las diputadas de UP proponen 18 medidas y no descartan entrar el Gobierno, pero ha dicho que, después, "dinamitaron la coalición, ya no eran 15 más dos, eran 15 más uno, más uno", en alusión a la suma de votos para la investidura.

"Lo último" de Podemos, ha proseguido Díaz, "fue su exigencia de tres Consejerías o dejar gobernar al PP".

Si una diputada pide tres Consejerías, el líder nacional de UP, Pablo Iglesias, con sus escaños, podría pedirle al presidente del Gobierno de España en funciones, el socialista Pedro Sánchez, 126 Ministerios, ha bromeado, porque Romero apenas supera el 4 por ciento de los votos y pide el 40 por ciento del Gobierno riojano.

"Después de cuarenta años, no nos vamos a dejar chantajear, el chantaje no va con nosotros, la negociación y el progreso sí", ha recalcado, por lo que ha insistido en que "hay que estar a la altura de los ciudadanos".

Ha subrayado que, en las elecciones del pasado mes de mayo, el pueblo soberano decidió con sus votos que fuera el PSOE la fuerza más votada después de 36 años, con 63.000 apoyos.

"Somos el grupo más grande, hemos de ser los más responsables, pero también los más humildes", ha reconocido.

Por ello, ha dicho que los socialistas han "leído" el resultado de las urnas, por lo que han tenido que pactar con otros partidos porque el PSOE no tiene mayoría, han hablado con otras fuerzas políticas y han traído esas propuestas en forma de acuerdo de Gobierno a esta Cámara.

Ha dicho que ayer se tuvo "la oportunidad de escuchar, después de décadas, un discurso atrevido, valiente, transformador para atajar el principal problema de la región, que es la falta de crecimiento", en referencia al pronunciado por Andreu.

"Fue maná para nuestros oídos oír a Andreu que quiere ser la presidenta de la educación pública y lo mismo en sanidad, con la reducción paulatina de los conciertos con las empresas privadas", ha rememorado.

También ha citado que la candidata socialista pretende recuperar el terreno perdido en el ámbito de la igualdad y de los derechos sociales y en su discurso aludió al ecologismo, la lucha contra el abuso de los plásticos y propiciar el máximo cuidado a los montes y a los acuíferos.

Este discurso "no es solo cosmética, la marca de la casa del PP", porque "se necesita una transformación interna", ha concluido.

En su intervención, Andreu ha agradecido a Díaz su verbo fácil, alegre, juvenil y bien fundamentado, además de sus ideas, consenso y capacidad para trabajar equipo.