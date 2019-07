Baena asegura que Andreu no es creíble ahora y genera inestabilidad

Logroño, 16 jul (EFE).- El portavoz parlamentario de Ciudadanos en La Rioja, Pablo Baena, ha asegurado este martes que la candidata socialista a presidir el Gobierno regional, Concha Andreu, "no es creíble en este momento" y genera una situación de "inestabilidad" en la región.

Baena ha intervenido en el pleno de investidura al que se presenta Andreu, que cuenta con 16 -15 del PSOE y uno de IU- de los 33 escaños, mientras que el PP, con doce, Ciudadanos, con cuatro; y Podemos, con uno, han avanzado su voto en contra.

Baena ha asegurado que Andreu podría haber sido este martes investida como presidenta de La Rioja "si hubiera hecho los deberes y hubiera sabido dialogar y negociar para obtener los apoyos suficientes", pero "está a punto de marcharse a septiembre por su irresponsabilidad".

"La responsable de esta situación es usted (Andreu), exclusivamente, porque tuvo otras opciones y decidió tirarse a los brazos del populismo", ha añadido el portavoz de Ciudadanos.

Ha recordado que Ciudadanos se abrió a negociar con Andreu, en base a un acuerdo de medidas programáticas, para poder explorar la posibilidad de un encuentro que dotara a la comunidad de "un nuevo Gobierno centrado, progresista, reformista y que hiciera avanzar a La Rioja".

Sin embargo, ello no fue posible porque Andreu "no quiso" iniciar ningún tipo de diálogo con Ciudadanos y optó por la opción "cómoda", en referencia a Unidas Podemos, al entender que "era mejor para sus intereses y para los del señor Sánchez".

"Concha Andreu se ha prestado a utilizar a La Rioja como moneda de cambio en las negociaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias", según Baena, quien ha criticado que la candidata socialista "culpe" a la representante de Podemos de que "quiera asaltar el poder".

"¿De verdad pretende hacer creer a los riojanos que la culpa de que usted (Andreu) no vaya a ser investida es de que una formación radical, a la que solo le interesan los sillones, le plantee, de una forma radical, que lo que quiere son sillones?", se ha preguntado.

Para él, "La Rioja se sonroja de ver como no es capaz de presentar un proyecto estable que no dependa del capricho de nadie" y ha recordado que los riojanos esperan soluciones, "no reproches ni más problemas".

Ciudadanos entiende que el acuerdo programático entre el PSOE e IU "no es un buen programa para La Rioja" y aboca a "una etapa de inestabilidad y retraimiento"; además de que es irrealizable por ser inconcreto y carecer de fundamentos sólidos en materia presupuestaria.

Ha asegurado que Andreu no reclamará nada al presidente del Gobierno central en funciones, Pedro Sánchez, ni este concederá nada a la candidata socialista sobre el efecto frontera que afecta a la región.

Por su parte, Andreu ha afirmado que es responsable y lo seguirá siendo, pensando en el bien de la sociedad riojana; y ha indicado que hay mucho que hablar, pero hay que ponerse a trabajar ya.

"Señores de Ciudadanos, vamos a tener que llegar a consensos por el bien de La Rioja", ha añadido la candidata, quien ha abogado por medidas concretas, por dialogar y por ir "con la verdad por delante".

Ha criticado que Ciudadanos, que firmó un pacto de investidura con el PP en la pasada legislatura, no haya hecho "autocrítica" y se ha referido al "cordón sanitario" planteado por la formación naranja hacia el PSOE, que "no fue posible pasarlo".