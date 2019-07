Sánchez pregunta si tiene lógica que UP pida 3 Consejerías por un escaño

Logroño, 15 jul (EFE).- El presidente del Gobierno central en funciones, Pedro Sánchez, ha preguntado este lunes si "tiene lógica" que Unidas Podemos (UP) en La Rioja, con un escaño en el Parlamento riojano por Podemos, pida ocupar tres Consejerías en el futuro Gobierno que aspira a presidir la socialista Concha Andreu.

Sánchez así lo ha afirmado en una entrevista en la Cadena Ser, en la que ha acusado al líder nacional de Podemos, Pablo Iglesias, de romper la negociación para su investidura de forma "unilateral" con su "mascarada" de una consulta "trucada", con la que solo pretende justificar su voto negativo, que coincidirá con el de "la extrema derecha".

Durante la entrevista, Sánchez ha aludido a la situación en La Rioja y a las negociaciones en la región entre el PSOE y UP, en las que esta formación política ha pedido tres Consejerías a Andreu a cambio de apoyarla en la sesión de investidura.

"¿Tiene lógica lo que está ocurriendo, por ejemplo, en La Rioja?", ha dicho Sánchez, donde "UP, con un solo escaño, a la primera fuerza política de La Rioja, que es el PSOE, le exija para ese voto afirmativo y, por tanto, que se produzca un cambio en la Rioja después de décadas de Gobierno del PP, hasta tres Consejerías por un solo escaño".

"¿De verdad ese es el sistema que queremos? ¿Es así como entendemos la democracia?", ha subrayado.

El pasado día doce, Andreu aseguró que el PSOE no está dispuesto a que Podemos esté en su futuro Consejo de Gobierno porque la coalición de UP en la región, con dos diputadas -una de IU y otra de Podemos-, "no es firme" actualmente.

Andreu, en esa fecha, abogó por "conformar cuanto antes" un Gobierno en La Rioja, que puede ser "corresponsable", por lo que la oferta que el PSOE ha hecho a Podemos es de integrarle en el futuro Ejecutivo mediante cargos intermedios, pero no como titular de Consejerías.

El Parlamento de La Rioja votará mañana la investidura de Andreu, que, en la actualidad, cuenta con los quince votos del PSOE y el de la diputada de IU por UP, Henar Moreno; pero precisa también el voto de la diputada de Podemos por UP, Raquel Romero, con la que aún no ha alcanzado un acuerdo; mientras que el PP, con doce escaños; y Ciudadanos, con cuatro, ya han avanzado su voto en contra.