El EDF Logroño ficha a la lateral izquierdo Leticia Méndez

Logroño, 15 jul (EFE).- El EDF Logroño ha fichado para la próxima campaña a la lateral izquierdo Leticia Méndez, procedente del Málaga, y exjugadora de equipos como el Atlético de Madrid y el Madrid CFF.

El club riojano, en una nota, ha indicado este lunes que ha llegado a un acuerdo con Méndez (Madrid, 1992) de cara a la próxima temporada, lo que la convierte en el cuarto fichaje del EDF en este mercado estival.

La madrileña cuenta con una amplia y dilatada experiencia en equipos de la Primera División española, lo que la convierte en una futbolista con mucho recorrido y se incorpora al ataque con facilidad, con las características clásicas de una carrilera, con gran calidad en el pase gracias a una zurda prodigiosa, ha añadido.

Leticia Méndez, en un vídeo difundido por el EDF Logroño, ha declarado que, desde el primer momento que le llamaron, el proyecto le interesó "muchísimo" y espera devolver toda la confianza que han depositado en ella en el campo.

La nueva jugadora comenzó a jugar con 14 años en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, donde pasó tres años hasta que se incorporó al primer equipo, con el que ganó varios títulos.

En la temporada 2013-2014 se incorporó a las filas del Levante, donde, durante tres temporadas, ocupó el carril izquierdo de las granotas; y, con 24 años, se sumó al primer equipo del Madrid CFF, donde permaneció hasta hace dos temporadas, cuando fichó por el Málaga CF.

Leticia Méndez ha debutado con la selección española en la categoría absoluta y ha sido siendo internacional con la ?Roja? en sub 17, sub 18 y sub 19.

Méndez se pondrá a las órdenes del técnico del primer equipo de la capital riojana, Gerardo García León, a partir del próximo 29 de julio, con el comienzo de la pretemporada del EDF Logroño Femenino.