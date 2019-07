Andreu apuesta por lo "público" para garantizar la igualdad real de riojanos

Logroño, 15 jul (EFE).- La candidata socialista a la Presidencia del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha defendido este lunes una gestión "pública" de la sanidad, la educación, los servicios sociales y la atención a la dependencia para garantizar la "igualdad real" de los riojanos.

Andreu ha presentado en el Parlamento de La Rioja su programa de Gobierno en la primera sesión del debate de investidura, que continuará mañana con las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios.

El PSOE cuenta con el apoyo de sus 15 escaños y el de la diputada de Unidas Podemos (UP) por IU, Henar Moreno, pero precisa, para ser investida, el voto de la diputada de UP por Podemos, Raquel Romero, con quien aún no ha llegado un acuerdo; mientras que el PP, con 12; y Ciudadanos, con 4, ya han anunciado que votarán en contra.

En su discurso, la candidata ha pedido a Podemos que "anteponga el interés general de La Rioja a cualquier otro" para lograr un Gobierno "progresista y de izquierdas" en la comunidad, después de 24 años de mayoría del PP y en la que ella puede ser la primera mujer que presida el Ejecutivo regional.

En educación, ha propuesto alcanzar dentro de seis años, en 2025, una inversión en educación del 5 por ciento del PIB, priorizar las obras del instituto Sagasta de Logroño, un nuevo colegio en Los Lirios, un nuevo centro de FP de Calahorra y la adaptación del CEIP de Santo Domingo.

El nuevo Gobierno impulsará la estabilidad de las plantillas docentes a través del empleo fijo y no temporal, con especial atención a la situación interinos, ha agregado, por lo que va a defender la justa distribución de los fondos presupuestarios para centros privados que cuentan con subvención.

El acuerdo programático entre PSOE e IU de La Rioja plantea que perderán el concierto educativo los centros que segreguen a los alumnos por condición de sexo y que no escolaricen a los socioeconómicamente desfavorecidos.

En cuanto a la sanidad, se trabajará para mejorar la Atención Primaria mediante una revisión de las zonas básicas de salud con criterios sociodemográficos y se aumentará el persona para las urgencias hospitalarias, con un nuevo Plan de Contingencia para atender los "picos" de presión asistencial.

Para conseguir estos objetivos se va a crear un Observatorio de la Realidad Social enormemente participativo que potencie y relance la Ley de Calidad de los Servicios Sociales y se va a revisar la normativa reglamentaria de la Renta de Ciudadanía.

Además, ha incidido en que las políticas de igualdad, y en particular la igualdad de género, abarcan todo el proyecto de su gobierno y son transversales a todas las políticas.

Entre los derechos de los ciudadanos también ha incluido la eficacia y transparencia de la administración, por lo que, en los cien primeros días de su Gobierno, se ha comprometido suscribir un código ético y de buen gobierno que "será, sin duda, el más exigente de España".

Por otro lado, ha señalado que se necesita una financiación autonómica que garantice la autonomía financiera de La Rioja, para lo que ha pedido una postura unánime en el Parlamento regional, que "nos dé la fuerza necesaria para una negociación dura, que es seguro se dará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera".

Entre las medidas planteadas, ha destacado la creación de un Consejo Asesor de Despoblación y ha apostado por impulsar una nueva estrategia de crecimiento, sostenibilidad y justicia social para el período 2020-2030.

A su juicio, el problema de la región es el crecimiento, "pero las consecuencias son la despoblación, la falta de empleo y de oportunidades, la fuga de talento joven, la carencia de escala suficiente para tener y atraer grandes proyectos".

Ha apostado por la elaboración de una Ley Agraria para La Rioja, junto a las organización sindicales agrarias, que incluya la definición del agricultor profesional y la incorporación de los jóvenes, además de incorporar a la mujer por medio de la titularidad compartida.

Andreu ha apuntado que la transformación del sistema económico regional requiere de un gran Pacto Social, para lo que ha recalcado que cuenta con la "complicidad" del Gobierno de España porque no quiere "enfrentamientos estériles", se necesita "cooperación".

En relación a los recursos financieros disponibles, "producto del esfuerzo fiscal de los riojanos", se ha comprometido a perseguir la eficiencia en el gasto, garantizar la equidad en las políticas establecidas y realizar un ejercicio de actuación fiscal basado en la suficiencia y sostenibilidad de las finanzas públicas.

Ha señalado que su compromiso global será "la honestidad" y ha avanzado a los diputados que "tendrán un gobierno honesto", a lo que ha sumado que "el tiempo político que hoy comienza requiere de rigor, ilusión y generosidad".

Durante su intervención, ha señalado que se compromete a respetar al Parlamento de La Rioja, que "no es una obviedad", por lo que "obedecerá" las normas y leyes que se aprueben, "ejecutará" las propuestas y "nuca" recurrirá" a los tribunales una ley emanada de la Cámara regional.

Se ha referido a que uno de los "síndromes" de La Rioja es su "aislamiento político" y ha asegurado que "la reivindicación colectiva no solo es más fuerte, es más inteligente y, por tanto, más eficaz".