Andreu anuncia un gobierno honesto, con rigor, ilusión y generosidad

Logroño, 15 jul (EFE).- La candidata socialista a la Presidencia del Ejecutivo de La Rioja, Concha Andreu, ha anunciado este lunes que aboga por "un Gobierno honesto", que supone el inicio de un tiempo político que requiere de "rigor, ilusión y generosidad".

Andreu ha expuesto su propuesta de gobierno en el pleno del Parlamento regional del debate de investidura, que continuará mañana con la intervención de los portavoces de la Cámara y la votación, en la que deberá obtener mayoría absoluta, que aún no la tiene al no haber alcanzado un acuerdo con Podemos.

Ha señalado que su compromiso global será "la honestidad" y ha avanzado a los diputados que "tendrán un gobierno honesto", a lo que ha sumado que "el tiempo político que hoy comienza requiere de rigor, ilusión y generosidad".

"Rigor a la hora de hacer el diagnóstico de nuestra situación, rigor a la hora de encarar la acción política y de evaluar los resultados de ésta", ha precisado.

También ha apostado por el rigor a la hora de "defender la democracia desde la estricta observación del método, siendo claros y transparentes", ya que "solo así podremos recuperar la necesaria confianza durante muchos años minada de la ciudadanía en sus instituciones y en sus representantes públicos".

Ha incidido en que es necesario recuperar la ilusión perdida y saber que lo que depara el depara el futuro es mejor que el presente, pero también ser conscientes de, en estos momentos, La Rioja es capaz de hacer frente a los retos que están por venir.

Andreu ha defendido "la generosidad para saber interpretar la voluntad de la ciudadanía riojana por encima de nuestros intereses personales o de partido".

"Para saber leer los nuevos tiempos políticos donde negociar y llegar a acuerdos es primordial", según la candidata, partidaria de "la generosidad para buscar ese mínimo común denominador donde se generan los consensos mayoritarios".

Durante su intervención, ha señalado que se compromete a respetar al Parlamento de La Rioja, que "no es una obviedad", por lo que "obedecerá" las normas y leyes que se aprueben, "ejecutará" las propuestas y "nuca" recurrirá" a los tribunales una ley emanada de la Cámara regional.

Se ha referido a que uno de los "síndromes" de La Rioja es su "aislamiento político" y ha asegurado que "la reivindicación colectiva no solo es más fuerte, es más inteligente y, por tanto, más eficaz".

"No sabemos si es por algún elemento psicológico o porque una mala comprensión del ejercicio de la autonomía nos conduce a la soledad", ha dicho, "pero siendo una sabia estrategia unir voluntades en reclamaciones comunes, La Rioja, durante bastante tiempo, se ha bastado ella solita para fracasar".

Andreu ha considerado que "hay que abrirse y hay que buscar cómplices que nos fortalezcan", cree que "el Valle del Ebro es un eje infrautilizado", aunque, "posiblemente, no tengamos toda la responsabilidad en no sacar provecho, pero eso no será suficiente para desistir en el empeño".

Se ha comprometido, en los primeros meses de su mandato, a "abrir esta comunidad", empezando por Aragón, Navarra y el País Vasco.

Otro de sus compromisos ha sido el de "erradicar la pobreza infantil", lo que abordará con "prontitud" porque es "un problema de emergencia social".