El Gobierno destina 1,5 millones a ocho municipios de más de 2.000 habitantes

Logroño, 12 jul (EFE).- El presidente del Gobierno de La Rioja en funciones, José Ignacio Ceniceros, ha firmado el trasvase de 1,5 millones de euros que irán destinados hacia ocho municipios riojanos con más de 2.000 habitantes y que no son cabeceras de comarca.

Ceniceros, junto a los alcaldes de Albelda, Rosana Zorzano; Alberite, Sergio Tudelilla; Autol, Catalina Bastida; Fuenmayor, Alberto Peso; Pradejón, Óscar León; Quel, Víctor Raba; Rincón de Soto, Carlos Faul y Villamediana de Iregua, Anabel Martínez, han firmado este viernes este acuerdo.

Ceniceros ha explicado que el objetivo de este acuerdo es ?destinar este dinero para las necesidades de los municipios que han reclamado este acuerdo?.

A su vez, ha indicado que no todos los municipios con más de 2.000 habitantes y que no son cabeceras de comarca ha firmado este acuerdo ya que los municipios de Ezcaray y Cenicero han decido firmar un convenio para los años 2018 y 2019 específicos para acometer ?obras de mayor alcance? y ?Lardero, Aldeanueva y Navarrete no han completado todavía los trámites para firmar este convenio?, ha apuntado.

Aunque ha resaltado que la causa por la que Lardero, Aldeanueva y Navarrete no han firmado ha sido que no han tenido el pleno ?necesario? en su municipio para autorizar este acuerdo, ?estoy seguro de que lo firmaran a lo largo de estos días?, ha afirmado.

Además, ha recordado que el Gobierno de La Rioja ha repartido un total de 20,6 millones de euros ?desde que en 2007 se implantó esta línea de apoyo y ayuda a los municipios de más de 2.000 habitantes y que no son cabeceras de comarca?.

Por otro lado, Ceniceros ha hecho un balance de la política local durante esta legislatura de la que ha afirmado que ha sido ?una política marcada por la escucha y el análisis del conjunto de necesidades de cada municipio y la planificación y financiación de esas actuaciones?.

Ha asegurado que los propios alcaldes de los municipios riojanos han visto esta política, ?no solo los que están aquí sino los alcaldes de los 174 municipios de La Rioja ya que desde el primer día nos reunimos con ellos y hemos atendido sus necesidades más importantes?.

Además, el presidente del Gobierno de La Rioja ha querido dejar claro que este trabajo lo han hecho ?al margen del color político de cada municipio?.

A su vez, ha asegurado que este espíritu de colaboración ha sido ?muy beneficioso? para los ayuntamientos riojanos ya que el Gobierno de La Rioja ha repartido entre todos un total de 84,5 millones de euros durante estos últimos cuatro años de legislatura?.

Por último, ha afirmado que la política local del Gobierno de La Rioja ha estado presidida por el principio que dice que ?no se puede entender La Rioja sin sus pueblos? y a su vez, ha resaltado que ésta es una de las políticas de las que se siente más satisfecho ?porque ha aunado valores como la solidaridad regional, la vertebración territorial y el compromiso de dar oportunidades al mundo rural?.