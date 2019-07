Profesionales Atención Primaria insisten en la necesidad de más personal

Logroño, 10 jul (EFE).- Los Profesionales de Atención Primaria de La Rioja insisten en hallar "una solución urgente" a la situación que vive este sector, que pasa, entre otros medidas, por la contratación de más personal sanitario, que es "lo que no quiere hacer la administración".

El médico Ángel Crespo, del Grupo de Comunicación de Profesionales de Atención Primaria, así lo asegura en el noveno vídeo de las reivindicaciones de este colectivo, dado a conocer este miércoles.

Este vídeo, que incluye breves fragmentos de películas antiguas en blanco y negro alusivas a su contenido, coincide con una nueva convocatoria de los "miércoles blancos", en los que los profesionales de Atención Primaria se concentran ante las puertas de sus centros de salud y consultorios.

Crespo, médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en el centro de salud Gonzalo de Berceo de Logroño, señala en este vídeo que es necesario más personal sanitario en Atención Primaria, como médicos, enfermeros, auxiliares, celadores y administrativos.

"No es lo mismo ver 50 pacientes que 25 y, a lo mejor, te tienes que plantear contratar más personal sanitario", ha dicho, pero "eso es lo que no quiere hacer la administración y por eso no firma" un acuerdo con los profesionales de Atención Primaria.

También ha pedido que se sienten a hablar "todos", en referencia a la administración, los sindicatos, los partidos políticos y los profesionales, para encontrar "una solución urgente".

Ha recordado lo sucedido en las últimas semanas, que coincidieron con el periodo electoral, en el que, el primer mes, la Administración "ignoró completamente" a los Profesionales de Atención Primaria.

Al comprobar que continuaban las concentraciones antes los centros de salud, se convocaron reuniones y se cruzaron documentos sobre los siete puntos demandados por los profesionales, pero "no se ha firmado nada".

Crespo alude al uso de un lenguaje en los medios de comunicación, por parte de la administración, para "hacer ver" a los pacientes y usuarios del sistema público de salud que "había un acuerdo".

Se ha referido a titulares en los que se afirmaba que "Salud acepta parte de las reivindicaciones de los Profesionales de Atención Primaria", pero, según Crespo, "aceptar no es firmar y no se ha firmado nada ni se quiere firmar".

También indica que, cada cuatro años, son elegidos en las urnas los "políticos de turno", que deciden quién dirige las Consejerías, las Direcciones Generales y cada uno de los puestos "nombrados a dedo" dentro de la administración.

El vídeo, titulado "las negociaciones con la Administración sobre el futuro de la Atención Primaria en La Rioja", finaliza con ese llamamiento a la negociación porque "nos estamos jugamos la sanidad y la salud de la gente".