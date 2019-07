Salud asegura que las Trece Villas mejorará la base del transporte sanitario

Logroño, 9 jul (EFE).- La Consejería de Salud ha asegurado este martes que la Mancomunidad de las Trece Villas se ha comprometido a mejorar las condiciones de la base del transporte sanitario de Villanueva de Cameros .

Así lo ha indicado en una nota, después de que, en otro comunicado, el comité de empresa del Servicio de Transporte Sanitario en La Rioja, formado por UGT, CSIF y USO, haya denunciado la "deplorable" situación del puesto de urgencias de carretera de Villanueva de Cameros.

El comité de empresa ha añadido que, en ese caso, concurren irregularidades laborales por parte de la empresa concesionaria, Ferrovial, y fraude por cubrir el servicio de ambulancia con un vehículo no apto para urgencias.

Ha citado, como ejemplo, que en el lugar se produjo hace dos semanas una plaga de hormigas y los trabajadores tuvieron que dormir las noches del sábado y del domingo en su coche particular.

El comité de empresa ha recordado que "el Gobierno de La Rioja es el responsable del transporte sanitario" y le ha instado a que no olvide "su deber de vigilancia y obligue a la empresa a cumplir con todas y cada una de las condiciones contratadas".

Por su parte, la Consejería ha señalado que el pliego de prescripciones técnicas que regula el contrato del servicio de transporte sanitario de La Rioja establece que las ambulancias asistenciales y su personal se ubicarán en las bases determinadas y facilitadas por la Administración Pública.

Para el resto de vehículos, es decir, las ambulancias no asistenciales, la empresa adjudicataria debe organizar los recursos de la manera más adecuada para la correcta prestación del servicio.

Ha señalado que la Administración pública de La Rioja ha cumplido con su obligación de facilitar bases adecuadas para las ambulancias asistenciales del contrato.

Sin embargo, el vehículo ubicado en Villanueva de Cameros es un vehículo no asistencial que realiza traslados de servicios generales y urgentes en los que no se requiera asistencia en ruta; además de que efectúa una guardia de tipo localizada, no presencial.

Ha indicado que, al principio, la administración pública facilitó a Ferrovial Ambulancias la base en Villanueva de Cameros, que hasta entonces utilizaba la anterior empresa adjudicataria; pero el uso de esta base no es obligatorio para la empresa, por lo que puede organizarse como mejor lo considere.

Esa base se ubica en un edificio propiedad de la Mancomunidad de la Hermandad de las Trece Villas de la Venta de Piqueras, que, por ello, es la responsable de la limpieza y conservación del mismo.

Ante las afirmaciones de supuestas deficiencias en las instalaciones, la Consejería de Salud se ha puesto en contacto con la Mancomunidad, desde donde se han comprometido a mejorar las condiciones del edificio y de las estancias donde se ubican los trabajadores; así como a exigir a estos su compromiso de mantener la base en las mejores condiciones de habitabilidad.

La condición que la Consejería de Salud exige para la correcta prestación de los servicios de urgencias realizados por vehículos de guardia localizada es que la movilización del vehículo no se produzca nunca más tarde de los 20 minutos y que la llegada del vehículo al lugar donde se encuentre el paciente no exceda de los 30 minutos tras la solicitud del servicio.