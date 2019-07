Un grupo de votantes de Podemos pide explicaciones sobre negociación con PSOE

Logroño, 9 jul (EFE).- Un grupo de votantes de Podemos se ha concentrado esta tarde ante la sede logroñesa del partido para pedir explicaciones a la dirección sobre la negociación que mantiene con el PSOE de cara a conformar el próximo Gobierno regional, tras 24 años de mayoría del PP.

La convocatoria de acercarse hasta la sede de Podemos La Rioja se ha realizado a través de las redes sociales y han acudido medio docena de personas a título personal.

Una de ellas, Rosario Martínez de la Hidalga, ha explicado a los periodistas que su deseo es conocer las decisiones que ha adoptado la dirección de Podemos en La Rioja tras las elecciones del pasado 26 de mayo, en las que el PSOE obtuvo 15 escaños en el Parlamento regional, 12 el PP, cuatro Ciudadanos y dos Unidas Podemos.

Ha precisado que no conoce quién está negociando, personas contra los que no tiene nada en el plano personal, pero entiende que no hay transparencia y no está de acuerdo con la forma en la que se ha actuado.

"Hemos recibido el silencio por respuesta", ha dicho, actitud que se mantiene a pocos días de que se celebre el pleno de investidura de la candidata socialista a la Presidencia del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, fijado para el próximo día 15.

Por ello, este grupo de votantes de Podemos quiere "explicaciones" sobre cómo se ha gestionado este proceso de negociación.

El PSOE e IU han alcanzado un acuerdo programático, por el que la diputada de Unidas Podemos por IU, Henar Moreno, apoyará a Andreu; mientras que la otra diputada de la coalición, Raquel Romero, miembro de Podemos, mantiene conversaciones con los socialistas.