Andreu insiste en un Gobierno monocolor y reconoce conversaciones con Podemos

Logroño, 9 jul (EFE).- La candidata socialista a la Presidencia del Ejecutivo de La Rioja, Concha Andreu, ha insistido este lunes en que su opción es formar un Gobierno monocolor y progresista, sin que necesariamente tenga que haber un consejero de Podemos, formación con la que el PSOE ya mantiene conversaciones.

Andreu ha hecho estas declaraciones tras aceptar la propuesta que le ha hecho el presidente del Parlamento regional, Jesús María García, se ser la candidata a ser investida presidenta del Gobierno, en un pleno que se celebrará el próximo día quince.

La candidata cuenta con el apoyo de los 15 votos del PSOE y el de la diputada de Unidas Podemos (UP) por IU, Henar Moreno; pero, para ser investida, precisa el voto de la otra diputada de la coalición por Podemos, Raquel Romero; mientras que el PP, con 12 escaños; y Ciudadanos, con 4, ya han avanzado su posición en contra.

Ha reconocido que cuando habló de un Gobierno de coalición lo dijo de una manera "sin prejuicios", en referencia a "un Gobierno de coalición con una coalición de dos diputados que garantizara la mayoría absoluta y diera la estabilidad", en alusión a UP.

Sin embargo, "ahora esa coalición ha desaparecido, por lo tanto, ya no estamos hablando de Gobierno de coalición obligatoriamente porque ha cambiado el escenario", ha precisado Andreu.

Para ella, "si desaparece la coalición, un diputado de Podemos no es responsable de lo que haga una diputada de IU, ni la de IU del de Podemos, ya no estamos hablando de coalición, por lo tanto, un diputado de Podemos no garantiza la mayoría absoluta".

"Las negociaciones no son posturas firmes e inamovibles, si hay conversación es porque está abierta", ha indicado Andreu, quien ha dicho que el PSOE ya ha mantenido conversaciones con Podemos posteriores a las 14:00 horas de ayer y es "optimista" respecto a las conversaciones, no al resultado.

Ha insistido en que las conversaciones son necesarias y tienen que ser siempre de forma "tranquila"; además de que "Podemos La Rioja quiere que haya un cambio en esta comunidad, que el Gobierno que venga sea progresista"

Para ella, nadie tiene que "confundir" a Podemos La Rioja, dado que "están convencidos de que hay que dar la oportunidad a un Gobierno progresista".

Andreu ha insistido en que "las conversaciones siguen, están, y el planteamiento es conseguir un Gobierno progresista, por lo tanto, de no haber conversaciones a haber conversaciones, la cuestión ha mejorado".

"Le dejo la libertad y la autoridad a la diputada que tiene que decidir sí o no -Raquel Romero-, no le voy a imponer nada, la vía del diálogo está abierta", ha añadido la candidata socialista, quien ha dicho que no entiende muy bien la cuestión interna de Podemos.

La candidata, quien ha avanzado que no dará detalles de las reuniones entre PSOE y Podemos, ha incidido en que es "optimista", pero "realista".

"Estoy más en las cabezas de Podemos La Rioja que en gente de fuera que no tiene bien claro qué supone para La Rioja un cambio después de 24 años -de mayoría del PP- y estoy segura de que ellos van a forzar por llegar a algo". EFE.