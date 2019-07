El PP votará en contra de Andreu y no presentará candidato al Gobierno

(Corrige la LG1009 en el titular)

Logroño, 8 jul (EFE).- El portavoz del Grupo Parlamentario del PP de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, ha afirmado este lunes que su formación no presentará candidato a la Presidencia del Gobierno de regional y que votará en contra de la candidata socialista, Concha Andreu.

Garrido ha realizado estas declaraciones en un encuentro informativo posterior a su reunión con el presidente del Parlamento de La Rioja, el socialista Jesús María García, en el marco de la ronda de consulta e información que ha mantenido con todas las fuerzas de la Cámara sobre la investidura a la Presidencia del Gobierno regional.

Ha indicado que el PP "no va a apoyar, evidentemente, a un gobierno de extrema izquierda respaldado por la señora Andreu y que cuente entre sus miembros con representantes de IU y de Podemos"; y no presentará candidato a la investidura porque la aritmética parlamentaria lo hace inviable.

Andreu requiere de los quince votos del PSOE y los dos de Unidas Podemos (UP) para ser investida presidenta del Gobierno de La Rioja, frente a los doce con los que cuenta el PP y los cuatro de Ciudadanos.

"Le hemos pedido al presidente del Parlamento que sea muy escrupuloso con las funciones que estatutariamente tiene que cumplir", ha señalado, que, de acuerdo con el artículo 120 del Reglamento, son proponer un candidato a la presidencia del Gobierno y convocar un pleno antes de del próximo día 13.

Esta propuesta, ha apuntado, debe realizarse "sin dilaciones injustificadas derivadas de cierto tacticismo político", ya que "a nadie se le escapa el carajal que hay en los partidos de izquierda, el follón y las acusaciones mutuas de si se negocia o no y se regala un voto o no", una circunstancia de la que "los riojanos no son responsables".

"Lo que está sucediendo pone de manifiesto cómo va a ser ese gobierno de supuesta coalición, un gobierno de extrema izquierda y, fundamentalmente, débil porque el PSOE va a estar a expensas del capricho o bien de la diputada de IU o de la de Podemos", ha precisado.

El portavoz popular ha incidido en que "el problema de fondo que subyace en todo esto es una mera lucha por el poder y un auténtico mercadeo, donde los riojanos poco tienen que ver".

"Frente a esa realidad, el PP pretende enarbolar la bandera de la unidad del centroderecha para presentarnos como la auténtica voz que recoja esa mayoría social de centroderecha que hay en La Rioja y con la que pretendemos, como no pudiera ser de otra manera, velar por el interés general", ha concluido.